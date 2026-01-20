«Убийцу флагманов» убили: OnePlus больше не самостоятельный бренд | The GEEK
«Убийцу флагманов» убили: OnePlus больше не самостоятельный бренд

Резкое падение продаж, провал на ключевых рынках и сокращения по всему миру превращают компанию в «тихо сворачивающийся» актив OPPO.
Редакция The GEEK сегодня в 21:44

OnePlus фактически оказалась на грани утраты самостоятельности. Об этом сообщает издание Android Headlines со ссылкой на данные аналитиков, а также слова действующих и бывших сотрудников компании в Китае, США, Индии и Европе.

Обрушение продаж

Главная причина — резкое падение продаж. В 2024 году поставки смартфонов OnePlus сократились более чем на 20%: с примерно 17 миллионов устройств до 13-14 миллионов. При этом материнская компания OPPO Group за тот же период показала рост на 2,8% за счет исключительно своего бренда OPPO. Аналитики отмечают, что OnePlus не просто отставал, а начал тянуть показатели вниз.

Ставка на Индию, которая считалась ключевым рынком для бренда, не сработала. Весной 2024 года около 4,5 тысячи магазинов в шести штатах страны отказались от продаж смартфонов OnePlus. Ритейлеры объяснили это задержками с гарантийным обслуживанием и слишком низкой маржой. В результате доля OnePlus в премиальном сегменте Индии за год обвалилась с 21% до 6%.

Кроме того, стало известно, что обещанный ещё в 2019 году крупный центр исследований и разработок в Индии так и не был создан: вместо заявленных 1,5 тысячи сотрудников в нём работает чуть больше 100 человек.

В Китае ситуация также ухудшилась. Рыночная доля бренда сократилась с 2% до 1,6%, что фактически означает падение продаж примерно на 20%. При этом руководство OnePlus публично называло итоги года «стабильными», хотя цифры говорят об обратном. США и Европа больше не компенсируют эти потери: спрос на устройства там остаётся слабым, а присутствие бренда постепенно сворачивается.

Закрытие офисов и отмена продуктов

В 2024 году OnePlus «тихо» закрыл штаб-квартиру в Далласе (США). В Северной Америке осталась лишь небольшая команда из менее чем 15 человек. Ранее были сокращены сотрудники во Франции, Германии и Великобритании. Партнёрство с T-Mobile завершилось, а новые модели в США продаются только без привязки к операторам, что серьёзно ограничивает охват рынка.

Косвенным подтверждением кризиса в компании стали отмены продуктов. По данным источников, она отказалась от выпуска складного смартфона OnePlus Open 2 и компактного флагмана OnePlus 15s. Запуски новых устройств стали заметно скромнее: вместо масштабных презентаций проходят онлайн-мероприятия, а маркетинговая активность минимальна.

Ещё в 2022 году OPPO попыталась спасти бренд, выделив около 14 миллиардов долларов на его поддержку. Однако эти меры не дали результата: в то время как OPPO росла, OnePlus продолжал терять позиции. После этого, по мнению аналитиков, руководство группы приняло решение сократить расходы и начать консолидацию активов.

Что будет дальше

Для текущих владельцев смартфонов OnePlus ситуация пока не несёт прямых рисков. Компания продолжит выполнять гарантийные обязательства и выпускать обещанные обновления системы и безопасности. Однако дальнейшая судьба бренда остаётся неопределённой.

Эксперты считают, что OnePlus может повторить путь HTC, LG или BlackBerry — с постепенным уходом с рынков и утратой самостоятельности. Android Headlines пишет, что всё больше признаков указывает на то, что бренд находится в стадии тихого сворачивания и всё глубже интегрируется в структуру OPPO.

Напомним, в начале января 2026 года стало известно, что компания Realme вновь присоединяется к OPPO в качестве суббренда. Изменения связаны с повышением эффективности использования ресурсов материнской компании.

