OnePlus 15 поступил в продажу в России

Новый смартфон сочетает топовую производительность, качественные камеры и защиту от всех стихий.

OnePlus объявила о старте продаж своего нового флагмана OnePlus 15 в России. Он получил новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, обновлённую тройную камеру и аккумулятор с увеличенной ёмкостью.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым LTPO-дисплеем 1.5K с разрешением 2772×1272 пикселей, частотой обновления до 165 Гц и яркостью 1-1800 нит.

Тройной модуль камер включает:

  • Основная — 50 Мп, f/1.8, OIS;
  • Сверхширокоугольная — 50 Мп, f/2.0, 116 градусов;
  • Телеобъектив — 50 Мп, f/2.8, 3.5-кратный оптический зум, OIS.

На передней панели расположилась 32-Мп фронталка с автофокусом.

За автономность отвечает аккумулятор на 7300 мАч. Производитель обещает, что он сохранит более 80% ёмкости через 4 года стандартного использования. Кроме того, есть поддержка быстрой проводной зарядки 120 Вт и беспроводной 50 Вт.

Корпус смартфона защищён по стандартам IP66/IP68/IP69/IP69K — смартфон выдерживает пыль, погружение в воду на глубину до 2 м и воздействие струй высокой температуры и давления. «Из коробки» он работает на OxygenOS 16 (Android 16).

Смартфон уже доступен для заказа в официальном магазине OnePlus на площадках AliExpress и Ozon с годовой гарантией. Позже устройство появится и в сети DNS. Цены следующие:

  • OnePlus 15 (12/256 ГБ, чёрный) — от 49 000 рублей;
  • OnePlus 15 (16/512 ГБ, чёрный/песочный/фиолетовый) — от 56 000 рублей.
