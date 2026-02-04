OnePlus 16 может стать самым мощным смартфоном бренда

В сети появились первые утечки о будущем флагмане OnePlus 16. Судя по информации, компания готовит одно из самых мощных устройств в своей линейке.

По данным инсайдеров, OnePlus 16 может получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Экрану приписывают OLED-матрицу с разрешением 1,5K и частотой обновления до 240 Гц.

Серьёзные изменения ожидаются и в камерах. Устройство могут оснастить двумя сенсорами на 200 Мп, один из которых — перископный телеобъектив. Такой набор ранее не использовался в смартфонах OnePlus.

Также упоминается аккумулятор ёмкостью до внушительных 9000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной — до 50 Вт. Если данные подтвердятся, это станет одним из самых ёмких аккумуляторов среди существующих флагманов.

Из других предполагаемых характеристик — оперативная память LPDDR6, накопитель UFS 4.1, двойные коаксиальные динамики и обновлённый вибромоторчик.