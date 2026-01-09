Продажи глобального OnePlus 15R стартовали на AliExpress

8 января 2026 года стартовали продажи глобальной версии смартфона OnePlus 15R. В России устройство уже доступно на маркетплейсах, включая AliExpress.

OnePlus 15R получил большой экран с частотой 165 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 5, основную 50-Мп камеру с сенсором Sony IMX906 и аккумулятор на 7400 мАч.

Подробнее о OnePlus 15R OnePlus представила 15R глобальную версию Ace 6T с уменьшенной батареей

На AliExpress цены на OnePlus 15R начинаются от 36,3 тысяч рублей за версию на 12/256 ГБ памяти. Гарантия на устройство распространяется и на территории России.