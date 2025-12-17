OnePlus представила 15R глобальную версию Ace 6T с уменьшенной батарее

OnePlus официально анонсировала смартфон OnePlus 15R. Модель стала глобальной версией ранее представленного в Китае OnePlus Ace 6T и практически полностью повторяет его характеристики. Ключевое отличие касается аккумулятора. У OnePlus 15R ёмкость составляет 7400 мАч, тогда как у китайской версии установлен аккумулятор на 8300 мАч.

Смартфон получил корпус с габаритами 163,41×77,04×8,3 мм и весом 214 граммов. Установлен 6,83-дюймовый дисплей с разрешением 2800×1272 пикселя, частотой обновления 165 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i.

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 8 Gen 5, выполненный по 3-нм техпроцессу. Конфигурация памяти включает 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra+ и накопитель UFS 4.1 объёмом 256 или 512 ГБ.

Основная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Sony IMX906 формата 1/1.56” с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией. Дополнительно установлен 8-мегапиксельный широкоугольный модуль и фронтальная камера на 32 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор на 7400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Из интерфейсов заявлены 5G, Wi-Fi 7, NFC и USB-C 2.0. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой OxygenOS 16.

Отдельное внимание OnePlus уделила системе охлаждения Cryo Velocity. В неё входят испарительная камера площадью 5704 мм², графитовый слой в нижней части корпуса и слой аэрогеля, размещённый под дисплеем.

OnePlus 15R получил защиту от воды и пыли по стандарту IP69K и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Компания также заявила поддержку записи видео в формате 4K при 120 кадрах в секунду, отмечая, что смартфон стал первым в своём ценовом сегменте с такой возможностью.

Стоимость версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составит 700 долларов, конфигурация 12/512 ГБ оценена в 800 долларов. Продажи стартуют в двух цветах — чёрном и зелёном.

Официальные поставки OnePlus 15R в Россию запланированы на 8 января 2026 года, включая розничные сети. Российские цены будут объявлены позднее.