Очередной отказ от MediaTek: «сердцем» OnePlus 15T станет топовый Snapdragon

Аппаратной основой OnePlus 15T станет флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

Ранее один из прототипов смартфона был оснащен MediaTek Dimensity 9500. Но, судя по всему, было принято решение сохранить платформу Qualcomm.

Накануне стало известно, что Vivo также отказалась от процессора MediaTek в пользу Snapdragon в будущем S50 Pro mini.

По данным информатора, OnePlus 15T может получить 6,31-дюймовый LTPS-дисплей вместо LTPO-панели у OnePlus 13T. Взамен устройство получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев вместо оптического и повышенный уровень влагозащиты — IP68 вместо IP65.

Запуск OnePlus 15T ожидается весной 2026 года.