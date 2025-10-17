OnePlus 15 и OnePlus Ace 6 получили дату анонса | The GEEK
OnePlus 15 и OnePlus Ace 6 получили дату анонса

Осенние новинки от OnePlus уже на подходе.

Компания OnePlus официально анонсировала премьеру двух смартфонов — флагмана OnePlus 15 и субфлагмана OnePlus Ace 6. Презентация новинок состоится 27 октября.

Если характеристики OnePlus 15 уже раскрыты, то о Ace 6 известно не много. Из опубликованного тизера следует, что смартфон получит схожий с флагманом дизайн. По слухам, субфлагман оснастят 165-Гц экраном и прошлогодним чипом Snapdragon 8 Elite.

Ранее мы сообщали, что глобальный OnePlus 15 может состояться 13 ноября 2025 года.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
