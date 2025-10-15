Представлена ColorOS 16 — «стеклянный» дизайн в стиле iOS 26 и новые ИИ-функции | The GEEK
close
Новости

Представлена ColorOS 16 — «стеклянный» дизайн в стиле iOS 26 и новые ИИ-функции

Дебютирует новая прошивка для устройств OPPO и OnePlus.

OPPO представила оболочку ColorOS 16 на базе Android 16 для смартфонов OPPO и OnePlus. Основное внимание в обновлении уделено ИИ-функциям.

Одной из ключевых новинок стала функция Flash Notes — быстрые заметки, которые можно создавать одним нажатием на многофункциональную кнопку. Голосовые и текстовые записи, фотографии, скриншоты и изображения из интернета обрабатываются ИИ-ассистентом, который создает расписания, напоминания и краткие выжимки информации.

Так как трендом текущего сезона стало «жидкое стекло» в стиле iOS 26, то аналогичная стилистика появилась и в ColorOS 16. В частности, иконки, виджеты и другие элементы интерфейса стали «стеклянными».



Первыми смартфонами с предустановленной прошивкой ColorOS 16 станут флагманы серии OPPO Find X9. Их анонс состоится 16 октября.

id·212594·20251015_1040
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Список устройств OPPO и OnePlus, которые получат ColorOS 16 на Android 16
Realme GT 8 и GT 8 Pro получили дату анонса
Google Pixel 10 Pro Fold провалил тест на прочность и вспыхнул на камеру
Apple выпустила iOS 26.1 beta 3
Анонс Moto X70 Air — очередной ультратонкий конкурент iPhone Air и Galaxy S25 Edge
Инсайдер: бюджетный Nothing Phone (3a) Lite выйдет до конца года
Вышла третья бета iOS 26.1 для разработчиков
Представлены Vivo X300 и X300 Pro — топовые фотофлагманы с мощным «железом»
Почти 20 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco получат HyperOS 3 в октябре
Ударопрочный HONOR X9d с гигантской батареей на 8300 мАч поступил в продажу в России
OPPO готовит Reno 15 Pro Max — смартфон с 200-Мп камерой и мощной начинкой
Список смартфонов и планшетов OnePlus, которые получат Android 16 (OxygenOS 16)
OxygenOS 16 на базе Android 16 получила дату выхода
Стала известна дата глобального запуска OnePlus 15
Раскрыты все характеристики OnePlus 15
Все характеристики OPPO Find X9 утекли в сеть перед анонсом
OnePlus показала дизайн нового флагмана OnePlus 15
OPPO Reno 14 5G получил лимитированную версию с меняющей цвет задней панелью
OnePlus 15 получит экран 165 Гц с очень тонкими рамками
OPPO Find X9 Pro получит магнитный фотокомплект Hasselblad

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  2. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  3. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  5. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  6. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры
Смотреть все обзоры