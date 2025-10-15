Представлена ColorOS 16 — «стеклянный» дизайн в стиле iOS 26 и новые ИИ-функции

OPPO представила оболочку ColorOS 16 на базе Android 16 для смартфонов OPPO и OnePlus. Основное внимание в обновлении уделено ИИ-функциям.

Одной из ключевых новинок стала функция Flash Notes — быстрые заметки, которые можно создавать одним нажатием на многофункциональную кнопку. Голосовые и текстовые записи, фотографии, скриншоты и изображения из интернета обрабатываются ИИ-ассистентом, который создает расписания, напоминания и краткие выжимки информации.

Так как трендом текущего сезона стало «жидкое стекло» в стиле iOS 26, то аналогичная стилистика появилась и в ColorOS 16. В частности, иконки, виджеты и другие элементы интерфейса стали «стеклянными».

Первыми смартфонами с предустановленной прошивкой ColorOS 16 станут флагманы серии OPPO Find X9. Их анонс состоится 16 октября.