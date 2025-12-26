OnePlus готовит смартфон с аккумулятором на 9000 мА·ч | The GEEK
OnePlus готовит смартфон с аккумулятором на 9000 мА·ч

Внешне устройство повторяет дизайн последних смартфонов OnePlus.
Редакция The GEEK сегодня в 07:30

В сети появились живые фотографии нового смартфона OnePlus Turbo. Изображения опубликовало издание Android Headlines, впервые показав устройство без рендеров и концептов.

Внешне OnePlus Turbo выглядит знакомо: глянцевая задняя панель, двойная камера в левом верхнем углу на приподнятом модуле и минимальные симметричные рамки вокруг дисплея. По дизайну смартфон близок к OnePlus 15 и OnePlus 15R, что указывает на переход компании к единому стилю для разных линеек — от флагманов до более доступных моделей.

oneplus-turbo
Живое фото OnePlus Turbo / Android Headlines

OnePlus Turbo получит 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. В основе устройства может быть Snapdragon 7s Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Камеры включают основной модуль на 50 Мп, ультраширик на 8 Мп и фронтальную камеру на 32 Мп.

Главной особенностью смартфона станет аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч — один из самых крупных на рынке. Такой объём должен обеспечить более суток активного использования, а в ряде сценариев и до трех дней работы без подзарядки. При этом, по слухам, зарядка будет ограничена мощностью 80 Вт, а полное восполнение заряда займёт около полутора часов.

OnePlus представила глобальную версию Ace 6T с уменьшенной батареей

OnePlus представила 15R глобальную версию Ace 6T с уменьшенной батареей

Ожидается, что смартфон будет работать на OxygenOS 16 на базе Android 16. По предварительным данным, OnePlus Turbo ориентирован на пользователей, для которых автономность важнее топовой производительности и камер. Не исключено, что за пределами Китая устройство выйдет под другим названием, возможно, в рамках серии OnePlus CE.

