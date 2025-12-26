OnePlus готовит смартфон с аккумулятором на 9000 мА·ч

В сети появились живые фотографии нового смартфона OnePlus Turbo. Изображения опубликовало издание Android Headlines, впервые показав устройство без рендеров и концептов.

Внешне OnePlus Turbo выглядит знакомо: глянцевая задняя панель, двойная камера в левом верхнем углу на приподнятом модуле и минимальные симметричные рамки вокруг дисплея. По дизайну смартфон близок к OnePlus 15 и OnePlus 15R, что указывает на переход компании к единому стилю для разных линеек — от флагманов до более доступных моделей.

Живое фото OnePlus Turbo / Android Headlines

OnePlus Turbo получит 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. В основе устройства может быть Snapdragon 7s Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Камеры включают основной модуль на 50 Мп, ультраширик на 8 Мп и фронтальную камеру на 32 Мп.

Главной особенностью смартфона станет аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч — один из самых крупных на рынке. Такой объём должен обеспечить более суток активного использования, а в ряде сценариев и до трех дней работы без подзарядки. При этом, по слухам, зарядка будет ограничена мощностью 80 Вт, а полное восполнение заряда займёт около полутора часов.

Ожидается, что смартфон будет работать на OxygenOS 16 на базе Android 16. По предварительным данным, OnePlus Turbo ориентирован на пользователей, для которых автономность важнее топовой производительности и камер. Не исключено, что за пределами Китая устройство выйдет под другим названием, возможно, в рамках серии OnePlus CE.