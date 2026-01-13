OnePlus официально вернулась в Россию с тремя новыми устройствами

OnePlus объявила о старте официальных продаж в России сразу трех новых устройств. В продажу поступили смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и умные часы OnePlus Watch Lite. Открытые продажи начались в январе 2026 года.

OnePlus 15R

Смартфон стал первым глобальным устройством на базе Snapdragon 8 Gen 5. Он оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и частотой 165 Гц, аккумулятором на 7400 мАч с поддержкой зарядки 80 Вт и основной камерой на 50 Мп с записью видео 4K до 120 кадров в секунду. Корпус защищен по стандартам IP66, IP68 и IP69.

Цена в России начинается от 35 983 рублей.

OnePlus Pad Go 2

Планшет ориентирован на учебу и повседневную работу. Он получил крупный дисплей с соотношением сторон 7:5, процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra и аккумулятор на 10 050 мАч. Устройство работает на OxygenOS 16 с режимом Open Canvas для многозадачности.

Цена стартует от 24 999 рублей.

OnePlus Watch Lite

Легкие умные часы с AMOLED-экраном, поддержкой более 100 спортивных режимов, встроенным GPS и защитой 5ATM. Часы подходят как для тренировок, так и для повседневного ношения.

Цена начинается от 11 035 рублей.

Все устройства доступны для заказа на AliExpress и Ozon. Позже продажи появятся на Wildberries, Яндекс Маркете и в DNS. На технику распространяется официальная гарантия сроком 12 месяцев.