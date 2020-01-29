Обзор Nubia Red Magic 3: геймерский смартфон с кулером

Давно у нас не было таких интересных смартфонов, как Nubia Red Magic 3 от ZTE. В первую очередь он предназначен для игр и решения сложных задач. Девайс обладает большим экраном, емким аккумулятором, хорошим звучанием и другими преимуществами. Более подробно об игровом смартфоне расскажет наш обзор.

Алюминий, карбон и стерео

Выглядит Nubia Red Magic 3 по-настоящему круто! Его дизайн придётся по вкусу каждому геймеру. В черном цвете он выглядит еще более привлекательно. Корпус выполнен из алюминия, а на задней части красуются вставки с имитацией под карбон.

Лицевая сторона полностью покрыта прочным защитным стеклом от Gorilla Glass. Боковые рамки практически незаметны, а вот сверху и снизу достаточно широкие. Благодаря такому решению разработчики разместили динамики и создали удобное использование для игры.

В вертикальном положении один динамик располагается над экраном, а второй снизу. А вот в горизонтально положении, создается стереозвучание, которое делает любую игру еще более захватывающей. Звук в смартфоне просто шикарен, а если включить виброотдачу во время игр, то погружаешься во весь процесс с головой.

Тыльная сторона корпуса выглядит эффектно и агрессивно. При первом взгляде сразу становится понятно, что перед нами игровой смартфон. По центру располагается вертикальный вырез, в него установлена подсветка, которая активируется во время игр, но при желании её можно настроить для любых других действий.

В темноте выглядит впечатляюще, а вот днем практически незаметна. Кроме того, можно сделать полностью кастомную подвестку, а именно выбрать цвет перелива, метод показа и множество другого.

Также сверху и снизу есть небольшие вырезы. Они необходимы не только для красоты, но и для охлаждения смартфона во время воспроизведения мощных игр. Внутри корпуса установлен компактный вентилятор, который способен выбрасывать теплый воздух через эти отверстия.

На правом торце свое почетное место занимает качелька громкости, кнопка включения. Также здесь есть дополнительные отверстия для забора холодного воздуха. Специально для игр предусмотрены дополнительные сенсорные кнопки на боковине, которые можно настраивать в играх под разных действия.

На левой боковине расположен лоток для сим-карт. Red Magic 3 не поддерживает установку карт памяти, поэтому изначально следует выбирать модификацию с большим объемом флеш-памяти. Здесь еще есть специальный разъем, который позволяет подключать к игровому смартфону периферийные устройства.Нижний торец оснащен только микрофоном и разъемом для зарядки. На верхнем торце располагается стандартный вход под наушники.

В целом дизайн получился удачным и впечатляющим. Качественная сборка корпуса делает игровой смартфон на вид дороже своей стоимости. Размеры устройства, конечно большие, и потребуется время, чтобы приноровиться пользоваться таким «лопатником».

Комфорт во время игры

Red Magic 3 обладает бесподобным дисплеем, который отображает картинку в высоком качестве с насыщенными цветами. По диагонали дисплей 6,65 дюйма, что позволяет не только играть в мобильные игры, но и с комфортом просматривать любой контент. Экран обладает быстрым откликом, поэтому на любые команды персонаж в игре будет реагировать молниеносно.

Это один из самых крупных экранов среди всех геймерских смартфонов. Разрешение составляет 2340 на 1080 пикселей. Любая картинка отображается детализировано в сочных красках.















Специально для Red Magic производитель оснастил устройство эксклюзивными анимированными обоями.

Большой запас яркости позволяет без проблем рассмотреть любую надпись на экране даже в солнечный день. Ночью также комфортно пользоваться смартфоном, так как есть возможность выставить уровень яркости подсветки на минимальное значение.

Без модных трёх камер

На тыльной стороне смартфона можно увидеть только один объектив основной камеры. Производитель не пошел на современные уловки, и не стал оснащать геймерский аппарат несколькими оптическими модулями. Несмотря на это, качество снимков на высоком уровне. Фотографии получаются четкими и насыщенными. Даже после увеличения снимка, качество остается на достаточно хорошем уровне.

Высокое качество фото и видео съемки обеспечивает 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586. Несмотря на то, что в смартфоне всего лишь один объектив, он способен снимать портреты с размытым задним фоном. Создается эффект Боке при помощи программного обеспечения.

Съемка движущихся объектов также способна порадовать пользователей. Затвор настолько быстро срабатывает, что в движении фотографии получаются детализированными и не смазанными.

При хорошем освещении снимки всегда будут высокого качества без засветов, но в темное время суток все же можно наблюдать небольшую зернистость. Здесь нет искусственного интеллекта, но камера обладает собственными преимуществами. Оптический модуль способен снимать видеоролики в разрешении 8k. На данный момент, это первый смартфон, который обладает подобной функцией.

Фронтальная камера

Разрешение селфи камеры составляет 16 Мп. Для любителей Инстаграма этого вполне достаточно. Программное обеспечение автоматически сглаживает снимки, поэтому изъяны на лице становятся незаметными.

Явный недостаток во встроенном приложении «Beauty». По всей видимости, разработчики не доработали ПО. Лицо может получаться на снимках искаженным, поэтому чтобы получить реалистичные фотографии, следует сразу отключить этот режим.

Без перегрева

ZTE Nubia Red Magic 3 оснащается мощным 8-ядерным процессором Snapdragon 855. Он работает в паре с графическим ускорителем Adreno 640. Вместе они обеспечивают высокую производительность, можно воспроизводить даже самые требовательные игры.

Работает Red Magic 3 на чистом Android, пускай выглядит не так красиво, но основной упор сделан именно на игры и на специальный игровой режим.

Геймерский смартфон оснащен оперативной памятью на 8 Гб. Этого с головой хватает для запуска требовательных игр на максимальных графических настройках. С многозадачностью у телефона проблем нет. Данная модификация обладает встроенным объемом памяти 128 Гб. Вполне достаточно для установки игр и хранения личных данных.

Установить карту памяти невозможно, так как для нее не предусмотрен слот. Если все же в процессе использования памяти окажется недостаточно, можно воспользоваться облачным хранилищем.

Игровой режим

Смартфон Red Magic 3 обладает игровым режимом, активировать который можно специальным переключателем на корпусе. После включения смартфон перейдёт в игровой режим, начнёт работать вентилятор и подсветка, а на экране появится удобный список установленных игр, из которого можно выбрать необходимую.

Справа можно выдвинуть панель, на которой отображается уровень нагрева всех компонентов устройства, а также насколько загружена центральная память. Если активировать режим «4D Shock», в некоторых играх, которые поддерживают эту функцию, будет присутствовать виброотклик.

Игровой режим позволяет настраивать сенсорные кнопки, которые находятся сбоку. Здесь же можно запрещать входящие звонки во время игр. Можно повысить производительность, но в таком случае смартфон будет быстрее нагреваться и разряжаться.

Время автономной работы

Геймерский смартфон от ZTE оснащен достаточно мощным аккумулятором на 5000 мАч. В режиме ожидания при полном заряде аппарат может продержаться несколько дней. Если активно играть в игры и совершать другие действия, батарейки хватит на целый день.

В режиме просмотра видео через интернет в качестве FullHD смартфон может проработать до 12 часов на максимальной яркости.

Поставляется смартфон в симпатичной коробке с зарядным блоком на 18 Вт и красным кабелем USB Type-C. Выглядит стильно, дорого и богато.

Разрядившийся аккумулятор можно быстро восполнить энергией при помощи быстрой зарядки 18 Вт, которая идет в комплекте.

Итог

В первую очередь смартфон ZTE Nubia Red Magic 3 предназначен для геймеров. Он легко воспроизводит даже самые требовательные игры на максимальных графических настройках. Даже в активном использовании не зависает и не перегревается. За охлаждение системы отвечает вентилятор, который выводит тепло наружу через специальные отверстия.

Несмотря на то, что корпус имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP55, его следует держать подальше от воды. Защита предусмотрена только от мелких капель, например, если вы попали с телефоном под дождь.

Приобрести игровой смартфон в модификации с 8Гб оперативной памяти в черном корпусе можно от 33 тысяч рублей. За эти деньги вы получите мощный игровой девайс, обладающий объемным стереозвучанием, великолепным дисплеем, долгой автономной работой и массой других преимуществ.

Плюсы Большой дисплей высокого качества

Стильный дизайн корпуса

Долгая автономная работа

Поддержка быстрой зарядки

Мощная система охлаждения

Приемлемая стоимость Минусы Отсутствует слот для карты памяти

Нет беспроводной зарядки

Отсутствует чип NFC

Благодарим магазин «Позитроника» за предоставленный смартфон для тестирования.