Редакция The GEEK сегодня в 09:38
Выход первого складного iPhone оказался под угрозой срыва

Apple недовольна надежностью шарнира в опытных образцах первого складного iPhone Ultra/Fold. Об этом рассказал инсайдер Instant Digital.

Так, в начале апреля на заводах Foxconn стартовало производство прототипов складного iPhone. Однако, как оказалось, шарнир не выдерживает длительных тестов с частым открыванием и закрыванием — его надежность не соответствует стандартам контроля качества Apple.

Теперь инженерам предстоит в сжатые сроки устранить недостатки конструкции, иначе выпуск первого складного iPhone может быть перенесен.

При этом вопрос складки по линии сгиба экрана, по данным информатора, в целом устраивает Apple. Текущие тесты демонстрируют практически полное ее визуальное отсутствие и «долгосрочную стабильность».

