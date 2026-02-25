Яндекс Маркет открыл предзаказ на флагманскую линейку Samsung Galaxy S26

25 февраля Яндекс Маркет открыл предзаказ на новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S26. Покупателям доступны три модели: Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.
Оформить предзаказ можно в период с 25 февраля по 26 марта. Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте или в приложении маркетплейса и оплатить выбранный смартфон. Получить устройства покупатели смогут уже в конце марта — в пункте выдачи заказов или с курьером. Конкретные сроки зависят от продавца.
Подробнее о Galaxy S26
Линейка Galaxy S26 представлена в четырех цветах: белом, фиолетовом, черном и голубом. Цены на устройства зависят от модели и конфигурации памяти:
- Galaxy S26 (256 ГБ) — от 89 990 рублей;
- Galaxy S26+ (256 ГБ) — от 104 990 рублей;
- Galaxy S26 Ultra (256 ГБ) — от 124 990 рублей.
