Яндекс Маркет открыл предзаказ на флагманскую линейку Samsung Galaxy S26 | The GEEK
close
Новости

Яндекс Маркет открыл предзаказ на флагманскую линейку Samsung Galaxy S26

Получить смартфоны покупатели смогут уже в марте.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:00

25 февраля Яндекс Маркет открыл предзаказ на новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S26. Покупателям доступны три модели: Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.

Оформить предзаказ можно в период с 25 февраля по 26 марта. Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте или в приложении маркетплейса и оплатить выбранный смартфон. Получить устройства покупатели смогут уже в конце марта — в пункте выдачи заказов или с курьером. Конкретные сроки зависят от продавца.

Подробнее о Galaxy S26

Samsung представила смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra

Линейка Galaxy S26 представлена в четырех цветах: белом, фиолетовом, черном и голубом. Цены на устройства зависят от модели и конфигурации памяти:

  • Galaxy S26 (256 ГБ) — от 89 990 рублей;
  • Galaxy S26+ (256 ГБ) — от 104 990 рублей;
  • Galaxy S26 Ultra (256 ГБ) — от 124 990 рублей.
id·220085·20260225_2105
Samsung представила смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra
Неанонсированный Vivo X300 FE уже появился в продаже в России
Vivo намекает на скорый выход X300 FE в России
Blizzard анонсировала мобильную игру по Overwatch
Смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO превращаются в «кирпичи» при обновлении до HyperOS 3
Xiaomi выпустит POCO X8 Pro в стиле Железного человека
Представлен iQOO 15R — игровой флагман на Snapdragon 8 Gen 5 дешевле 40 000 рублей
Nothing показала дизайн Phone (4a)
Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26
Дата глобального запуска Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra объявлена официально
Возможный дизайн Nothing Phone (4a) раскрыл утекший в сеть постер
Источник раскрыл цены на Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra в России
Все характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra утекли в сеть
Серия Samsung Galaxy S26 получила дату выхода
В России стартовали предзаказы на Samsung Galaxy Z TriFold — цена может шокировать
Samsung прекратила поддержку смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra
Что известно о Samsung Galaxy S26 Ultra: дизайн, цена и дата выхода
Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?
Samsung Galaxy S26 Ultra показали на официальном промо до презентации
Samsung Galaxy S26 Ultra получит революционный экран: антиблик, приватность и улучшенная защита

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  2. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  3. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  5. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  6. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры
Смотреть все обзоры