Яндекс Маркет открыл предзаказ на флагманскую линейку Samsung Galaxy S26

25 февраля Яндекс Маркет открыл предзаказ на новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S26. Покупателям доступны три модели: Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.

Оформить предзаказ можно в период с 25 февраля по 26 марта. Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте или в приложении маркетплейса и оплатить выбранный смартфон. Получить устройства покупатели смогут уже в конце марта — в пункте выдачи заказов или с курьером. Конкретные сроки зависят от продавца.

Подробнее о Galaxy S26 Samsung представила смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra

Линейка Galaxy S26 представлена в четырех цветах: белом, фиолетовом, черном и голубом. Цены на устройства зависят от модели и конфигурации памяти: