Galaxy S26 будет читать переписку ради подсказок

Samsung представила Galaxy S26 с обновлённым Galaxy AI. Главная новинка — функция Now Nudge, которая анализирует переписку и уведомления, чтобы предлагать действия в нужный момент.

Если в чате вас просят отправить фотографии из поездки, система предложит открыть галерею. Если обсуждается встреча, появится напоминание добавить её в календарь. Всё звучит удобно. Но за удобством стоит важная деталь: смартфон должен понимать, о чём вы пишете, а также что вводите на клавиатуре.

Samsung утверждает, что обработка происходит на устройстве. Однако компания пока не раскрывает, в каких сценариях используется только локальная модель, а где подключаются облачные сервисы.

Технологически ничего нового в идее нет. Подобные решения уже тестировали Google и другие производители. Новость в другом — Samsung делает такой анализ системной частью интерфейса. Это не отдельная фича, а постоянный слой поверх коммуникации.

С точки зрения безопасности всё упирается в прозрачность. Чем глубже ИИ встроен в личные сообщения, тем выше требования к защите данных. Если архитектура надёжна и обработка действительно остаётся локальной, риски минимальны. Если нет — это уже другой разговор.

Galaxy S26 продаётся под лозунгом «упростит ваш день». Но реальный вопрос звучит иначе: готовы ли пользователи к тому, что система будет читать контекст их общения ради нескольких удобных подсказок.

Все о Samsung Galaxy S26