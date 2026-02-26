Galaxy S26 будет читать переписку ради подсказок | The GEEK
close
Новости

Galaxy S26 будет читать переписку ради подсказок

Важный вопрос о приватности.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:52

Samsung представила Galaxy S26 с обновлённым Galaxy AI. Главная новинка — функция Now Nudge, которая анализирует переписку и уведомления, чтобы предлагать действия в нужный момент.

Если в чате вас просят отправить фотографии из поездки, система предложит открыть галерею. Если обсуждается встреча, появится напоминание добавить её в календарь. Всё звучит удобно. Но за удобством стоит важная деталь: смартфон должен понимать, о чём вы пишете, а также что вводите на клавиатуре.

Samsung утверждает, что обработка происходит на устройстве. Однако компания пока не раскрывает, в каких сценариях используется только локальная модель, а где подключаются облачные сервисы.

Технологически ничего нового в идее нет. Подобные решения уже тестировали Google и другие производители. Новость в другом — Samsung делает такой анализ системной частью интерфейса. Это не отдельная фича, а постоянный слой поверх коммуникации.

С точки зрения безопасности всё упирается в прозрачность. Чем глубже ИИ встроен в личные сообщения, тем выше требования к защите данных. Если архитектура надёжна и обработка действительно остаётся локальной, риски минимальны. Если нет — это уже другой разговор.

Galaxy S26 продаётся под лозунгом «упростит ваш день». Но реальный вопрос звучит иначе: готовы ли пользователи к тому, что система будет читать контекст их общения ради нескольких удобных подсказок.

Все о Samsung Galaxy S26

Samsung представила смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra
id·220168·20260226_1353
Обои Samsung Galaxy S26 доступны для загрузки
Samsung представила наушники Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro
Samsung представила смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra
Яндекс Маркет открыл предзаказ на флагманскую линейку Samsung Galaxy S26
Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26
Источник раскрыл цены на Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra в России
Все характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra утекли в сеть
Серия Samsung Galaxy S26 получила дату выхода
В России стартовали предзаказы на Samsung Galaxy Z TriFold — цена может шокировать
Samsung прекратила поддержку смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  2. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  3. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  5. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  6. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры
Смотреть все обзоры