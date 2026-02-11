Все характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra утекли в сеть

За две недели до официальной презентации Galaxy Unpacked 2026 в сеть утекли все характеристики флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Их опубликовал инсайдер Роланд Квандт через издание WinFuture.

Характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ Samsung Galaxy S26 Ultra Габариты 146,9×71,7×7,2 мм, 167 г 158,4×75,8×7,3 мм, 190 г 163,6×78,1×7,9 мм, 214 г Экран 6,3 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2340×1080 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, защитное стекло Corning Gorilla Armor 2 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, защитное стекло Corning Gorilla Armor 2 6,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, технология Privacy Screen, защитное стекло Corning Gorilla Armor 2 Процессор Samsung Exynos 2600 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ОЗУ 12 ГБ LPDDR5X 12/16 ГБ LPDDR5X Память 256/512 ГБ 256/512/1024 ГБ Камеры Основная — 50 Мп, 1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS;

широкоугольная — 12 Мп, 1/2.55″, f/2.2, ЭФР 13 мм, 120 градусов;

телефото — 10 Мп, 1/3.94″, f/2.4, ЭФР 67 мм, 3-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 12 Мп, 1/3.2″, f/2.2, ЭФР 26 мм, автофокус Основная — 200 Мп, 1/1.3″, f/1.4, ЭФР 24 мм, OIS;

широкоугольная — 50 Мп, 1/2.5″, f/1.9, 120 градусов;

телефото — 10 Мп, 1/3.94″, f/2.4, ЭФР 67 мм, 3-кратный оптический зум, OIS;

перископ — 50 Мп, 1/2.52″, f/2.8, 5-кратный оптический зум, OIS;

фронтальная — 12 Мп, 1/3.2″, f/2.2, ЭФР 26 мм, автофокус Аккумулятор 4000 мАч, быстрая проводная зарядка 25 Вт, беспроводная 15 Вт (Qi2), реверсивная зарядка 4900 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт (Qi2), реверсивная зарядка 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 60 Вт, беспроводная 45 Вт (Qi2), реверсивная зарядка Безопасность Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, водозащита IP68 ОС One UI 8.5 на Android 16 Связь и интерфейсы 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, USB 3.2 Gen 1 Type-C, две SIM-карты, eSIM

Основные отличия Galaxy S26 от Galaxy S25

Изменений в сравнении с серией Galaxy S25 немного:

Добавлена поддержка беспроводной зарядки Qi2;

Увеличенный экран Galaxy S26 (6,3” вместо 6,2”);

Galaxy S26 и Galaxy S26+ получат чипы Exynos 2600, в том числе в Европе;

Проводная зарядка Galaxy S26 Ultra стала быстрее (60 Вт вместо 45 Вт);

Экран Galaxy S26 Ultra получил технологию «Privacy Screen»;

Улучшена светосила главной камеры и перископа Galaxy S26 Ultra (f/1.4 вместо f/1.7 и f/2.8 вместо f/3.4 соответственно).

Цены на Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra

Цены на линейку Galaxy S26, по словам инсайдера, вырастут:

Galaxy S26 — от 999 евро (~91 900 рублей);

Galaxy S26+ — от 1269 евро (~116 700 рублей);

Galaxy S26 Ultra — от 1469 евро (~135 000 рублей).

Официальная презентация флагманский серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля.