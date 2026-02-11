Все характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra утекли в сеть | The GEEK
close
Новости

Все характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra утекли в сеть

За две недели до презентации все спецификации флагманов и цены на них стали достоянием общественности.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:28

За две недели до официальной презентации Galaxy Unpacked 2026 в сеть утекли все характеристики флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Их опубликовал инсайдер Роланд Квандт через издание WinFuture.

Характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26+Samsung Galaxy S26 Ultra
Габариты146,9×71,7×7,2 мм, 167 г158,4×75,8×7,3 мм, 190 г163,6×78,1×7,9 мм, 214 г
Экран6,3 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2340×1080 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, защитное стекло Corning Gorilla Armor 26,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, защитное стекло Corning Gorilla Armor 26,9 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 3120×1440 пикселей, 1-120 Гц, до 2600 нит, технология Privacy Screen, защитное стекло Corning Gorilla Armor 2
ПроцессорSamsung Exynos 2600Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
ОЗУ12 ГБ LPDDR5X12/16 ГБ LPDDR5X
Память256/512 ГБ256/512/1024 ГБ
КамерыОсновная — 50 Мп, 1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS;
широкоугольная — 12 Мп, 1/2.55″, f/2.2, ЭФР 13 мм, 120 градусов;
телефото — 10 Мп, 1/3.94″, f/2.4, ЭФР 67 мм, 3-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 12 Мп, 1/3.2″, f/2.2, ЭФР 26 мм, автофокус		Основная — 200 Мп, 1/1.3″, f/1.4, ЭФР 24 мм, OIS;
широкоугольная — 50 Мп, 1/2.5″, f/1.9, 120 градусов;
телефото — 10 Мп, 1/3.94″, f/2.4, ЭФР 67 мм, 3-кратный оптический зум, OIS;
перископ — 50 Мп, 1/2.52″, f/2.8, 5-кратный оптический зум, OIS;
фронтальная — 12 Мп, 1/3.2″, f/2.2, ЭФР 26 мм, автофокус
Аккумулятор4000 мАч, быстрая проводная зарядка 25 Вт, беспроводная 15 Вт (Qi2), реверсивная зарядка4900 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная 15 Вт (Qi2), реверсивная зарядка5000 мАч, быстрая проводная зарядка 60 Вт, беспроводная 45 Вт (Qi2), реверсивная зарядка
БезопасностьУльтразвуковой сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, водозащита IP68
ОСOne UI 8.5 на Android 16
Связь и интерфейсы2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC, USB 3.2 Gen 1 Type-C, две SIM-карты, eSIM

Основные отличия Galaxy S26 от Galaxy S25

Изменений в сравнении с серией Galaxy S25 немного:

  • Добавлена поддержка беспроводной зарядки Qi2;
  • Увеличенный экран Galaxy S26 (6,3” вместо 6,2”);
  • Galaxy S26 и Galaxy S26+ получат чипы Exynos 2600, в том числе в Европе;
  • Проводная зарядка Galaxy S26 Ultra стала быстрее (60 Вт вместо 45 Вт);
  • Экран Galaxy S26 Ultra получил технологию «Privacy Screen»;
  • Улучшена светосила главной камеры и перископа Galaxy S26 Ultra (f/1.4 вместо f/1.7 и f/2.8 вместо f/3.4 соответственно).

Цены на Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra

Цены на линейку Galaxy S26, по словам инсайдера, вырастут:

  • Galaxy S26 — от 999 евро (~91 900 рублей);
  • Galaxy S26+ — от 1269 евро (~116 700 рублей);
  • Galaxy S26 Ultra — от 1469 евро (~135 000 рублей).

Официальная презентация флагманский серии Samsung Galaxy S26 состоится 25 февраля.

id·219326·20260211_1631
Серия Samsung Galaxy S26 получила дату выхода
В России стартовали предзаказы на Samsung Galaxy Z TriFold — цена может шокировать
Nothing начала тизерить Phone (4a)
Доступные смартфоны OPPO A6 4G и A6x 4G с большими батареями вышли в России
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri
Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели
Xiaomi случайно раскрыла дизайн и цены смартфонов POCO X8 Pro
Продажи складного HUAWEI Mate X7 и наушников FreeClip 2 стартовали в России
Фотонабор для Vivo X300 Pro начали официально продавать в России
Смартфон Xiaomi едва не устроил пожар в российском общежитии
Samsung прекратила поддержку смартфонов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra
Что известно о Samsung Galaxy S26 Ultra: дизайн, цена и дата выхода
Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?
Samsung Galaxy S26 Ultra показали на официальном промо до презентации
Samsung Galaxy S26 Ultra утёк до анонса: известны дизайн и характеристики
Apple и Samsung доминируют: топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года
Galaxy Z Flip7 получил специальное издание к Играм 2026 года
Samsung Galaxy S26 Ultra получит революционный экран: антиблик, приватность и улучшенная защита

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры