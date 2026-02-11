Серия Samsung Galaxy S26 получила дату выхода | The GEEK
Серия Samsung Galaxy S26 получила дату выхода

Презентация Galaxy Unpacked 2026 состоится уже очень скоро.
Редакция The GEEK сегодня в 08:28

Компания Samsung официально объявила дату следующей презентации Galaxy Unpacked 2026. Мероприятие состоится 25 февраля в 21:00 по московскому времени.

Главными новинками презентации станут флагманские смартфоны Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. По предварительной информации, ждать радикальных изменений не стоит, но в любом случае обновления будут.

Подробнее о Galaxy S26 Ultra

Что известно о Samsung Galaxy S26 Ultra: дизайн, цена и дата выхода

Также на Galaxy Unpacked 2026 ожидается анонс новых беспроводных наушников Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro.

