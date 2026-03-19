Vivo X300s показали до анонса: 7100 мА·ч, 200 Мп и Dimensity 9500

Vivo готовит к анонсу смартфон X300s, который дебютирует 30 марта вместе с X300 Ultra. Несмотря на то что презентация ещё впереди, ключевые характеристики устройства уже раскрылись благодаря сертификации и тестам.

Смартфон появился в базе Geekbench с результатами 3310 баллов в одноядерном и 10 141 балл в многоядерном тесте. В качестве платформы используется Dimensity 9500, а протестированная версия получила 16 ГБ оперативной памяти и Android 16.

По данным утечек, Vivo X300s предложит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 Мп.

Основной упор сделан на фото. Устройство получит камеру на 200 Мп, дополненную 50-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и перископическим телеобъективом на 50 Мп. Также заявлена поддержка телеконвертеров, что может расширить возможности зума.

Одной из ключевых особенностей станет аккумулятор ёмкостью 7100 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 40 Вт. Смартфон также получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68/69.

Vivo X300s выйдет в нескольких конфигурациях памяти вплоть до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя. Устройство будет доступно в четырёх цветах, включая зелёный, фиолетовый, белый и чёрный.

Официальная презентация состоится 30 марта в Китае.