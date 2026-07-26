Райан Гослинг станет Призрачным гонщиком, а у Ваканды новый защитник
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Райан Гослинг станет Призрачным гонщиком, а у Ваканды новый защитник

На Comic-Con 2026 студия Marvel раскрыла планы на ближайшие годы.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:43
Райан Гослинг станет Призрачным гонщиком, а у Ваканды новый защитник

На фестивале San Diego Comic-Con 2026 Marvel Studios провела большую презентацию своих будущих проектов. Одним из главных анонсов стало официальное подтверждение участия Райана Гослинга в киновселенной Marvel.

Актёр исполнит роль Джонни Блейза, более известного как Призрачный гонщик. Сольный фильм выйдет в 2028 году, а его режиссёром станет Шон Леви, ранее снявший «Дэдпул и Росомаха».

Ещё одним громким анонсом стала «Чёрная пантера 3». Премьера фильма запланирована на 15 декабря 2028 года. Новым Чёрной пантерой станет сын Т’Чаллы, которого сыграет британский актёр Дэмсон Идрис. К своим ролям также вернутся Летиша Райт и Уинстон Дьюк, а режиссёром вновь выступит Райан Куглер.

Кроме того, Marvel показала новый трейлер «Мстителей: Судный день» (Avengers: Doomsday) и подтвердила возвращение Хейли Этвелл к роли Пегги Картер. Во время презентации на сцену неожиданно вышел Райан Рейнольдс в образе Дэдпула и в шутку поинтересовался у братьев Руссо, найдётся ли место его персонажу в новом фильме.

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