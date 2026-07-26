УК оштрафуют на сумму до 1 млн рублей за недопуск интернет-провайдеров в дома

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК за необоснованный отказ операторам связи в доступе к инфраструктуре многоквартирных домов.

Ответственность предусмотрена за нарушение правил при монтаже, обслуживании и демонтаже сетей связи на общем имуществе дома.

За первое нарушение должностным лицам грозит штраф от 10 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 до 500 тысяч рублей.

При повторном нарушении штраф для должностных лиц составит от 40 до 50 тысяч рублей. Также возможна дисквалификация на срок до трёх лет. Управляющие организации могут оштрафовать на сумму от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Закон должен упростить провайдерам доступ в многоквартирные дома и расширить для жильцов выбор операторов связи.