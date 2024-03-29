Обзор HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte: читалка, планшет и ноутбук

HUAWEI не перестаёт придумывать что-то интересное. В этот раз на обзор попал планшет MatePad Air версии PaperMatte, где присутствует всё, что только можно пожелать: удобный интерфейс, физическая клавиатура и матовый экран, который помогает избежать дискомфорта при длительной работе.

Характеристики HUAWEI MatePad Air PaperMatte

Модель: HUAWEI MatePad 11,5 версии PaperMatte

Габариты, вес: 178,17 × 261,89 × 6,4 мм, 508 г

Дисплей: 11,5 дюйма, 2800×1840, 291 ppi, экран матовый, TFT LCD (IPS), антибликовый экран PaperMatte, частота обновления экрана до 144 Гц, адаптивная частота обновления 30–144 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888

Память: 12 ГБ оперативной, 256 ГБ постоянной

Камера: основная – 13 МП (диафрагма f/1.8, автофокус), фронтальная – 8 МП (диафрагма f/2.2, фиксированное фокусное расстояние)

Батарея: 8300 мАч

ОС: HarmonyOS

Версия Bluetooth: 5.2, поддержка BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC HD Audio

USB: Type-C, USB 3.2 Gen 1

Связь: 802.11a/b/g/n/ac/ax, MIMO, HE160, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS

Безопасность: разблокировка по лицу, сканера отпечатка нет

Поддержка microSD: нет

Материал корпуса: алюминий с матовым покрытием

Стоимость на момент обзора: 56 989 ₽

Комплект поставки

Первое знакомство начинается с коробки, выполненной в традиционном стиле HUAWEI: белый цвет, золотые буквы с тиснением. Внутри нас встречает тряпочка из микрофибры, планшет, зарядный блок и кабель Type-C.

Кроме того, в отдельном боксе идет фирменная клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. Это и клавиатура и чехол, который защищает планшет со всех сторон.

Тонкий элегантный

Планшет получил компактный и тонкий корпус, в который уместился полноценный 11,5-дюймовый экран. Весь корпус окружает цельная металлическая рамка, а с каждого бока — четыре динамика. Кстати, про динамики: тут они глубокие, громкие и никак не уступают по звуку обычному ноутбуку.

Задняя часть сделана из матового пластика и следов не собирает. Как на черной — понятия не имею, но на белой версии такой проблемы не наблюдаю. Выглядит стильно и тактильно приятна. Если вы любитель белых гаджетов, то данная расцветка вам точно понравится.

Чуть выше расположилась основная камера со вспышкой и микрофоном. Всего в планшете четыре микрофона, которые способны отсекать сторонние шумы, щелчки клавиатуры и прочие помехи благодаря умному шумоподавлению.

Клавиатура с нюансами

Кроме самого планшета, есть фирменная клавиатура (и чехол) HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. Сами кнопки сделаны из качественного пластика, а весь корпус — из экокожи. Всё это добавляет дополнительных тактильных ощущений, но как это будет выглядеть со временем, пока неизвестно. Однако, я думаю, что внешний вид сохранится.

Из-за того, что сам по себе планшет компактный, аналогичной по размерам получилась клавиатура. Пользоваться клавиатурой плюс-минус удобно, но первое время к ней нужно привыкнуть, особенно к расстоянию между клавишами. Чтобы вместить все клавиши, пришлось сделать короткий Enter, узкий Esc, а также клавиши “+” и “-“. Однако, со временем к этому привыкаешь. Существенным недостатком будет отсутствие привычного тачпада, вместо которого управление мышью осуществляется пальцем или горячими клавишами.

Комплект планшета и клавиатуры удобно брать с собой в поездки или просто посидеть в кафе за чашечкой кофе. Размеры позволяют разместить всю конструкцию на любой поверхности, а сам планшет можно переносить в руках или небольшом рюкзаке. Это гораздо удобнее, чем таскать с собой громоздкий и тяжелый ноутбук. Однако выбор между ними зависит от специфики работы.

Планшет, читалка и консоль

Как нетрудно догадаться из названия, основным преимуществом HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte является его матовый IPS-экран. Им приятно пользоваться даже на солнце, так как никаких солнечных бликов или подобия солнечных зайцев не наблюдается.

Как и у всех экранов планшетов, он собирает разводы от пальцев, но они не так сильно видны, как на глянцевых экранах, и легко убираются тряпочкой из микрофибры, которая, напомню, идёт в комплекте.

Яркость отличная, и недостатков в ней нет. Учитывая, что экран лучше всего выкручивать на максимум на улице, но никак не в помещении, иначе глаза будут точно болеть. И самое интересное, такой матовый экран может защитить глаза от лишнего напряжения глаз.

Например, если вы любитель чтения, то можно переключиться на специальный режим электронной книги, черно-белый, идеально подходящий для чтения текста, а также цветной, который подойдет для книг с иллюстрациями. Получается своего рода ридер на максималках.

В планшете предусмотрено три режима обновления экрана:

Стандартный – обновление до 60 Гц;

– обновление до 60 Гц; Высокий – обновление до 144 Гц, что делает картинку плавной и приносит максимальную пользу в игровых баталиях. Однако на планшете пока сложно найти такие игры, и, вероятно, таких пока просто нет. Поэтому в играх придется довольствоваться 60 Гц;

– обновление до 144 Гц, что делает картинку плавной и приносит максимальную пользу в игровых баталиях. Однако на планшете пока сложно найти такие игры, и, вероятно, таких пока просто нет. Поэтому в играх придется довольствоваться 60 Гц; Динамический – система сама определяет, когда нужно включить поддержку от 60 до 144 Гц.

Если говорить об играх, то сердцем планшета служит Snapdragon 888 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Этого вполне хватает для игры без тормозов и лагов в PUBG, «танки», «Genshin Impact» или «Call of Duty». При длительной нагрузке планшет не нагревается слишком сильно и позволяет комфортно наслаждаться всем игровым процессом.

Батарейка

HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte получил аккумулятор на солидные 8300 мАч. Если использовать его несколько часов в день или через день, то заряда хватит на четыре или семь дней. Как электронная книга, устройство может обойтись без розетки почти 20 часов. При воспроизведении видео работает примерно 10 с половиной часов.

Если использовать его как рабочую лошадку с самого утра, то батарея сядет только к вечеру, хотя у меня всегда оставалось около 15%. Но вот в играх процессор будет заметно наседать на батарейку.

Рабочая камера

Использование планшета для фотографий, по моему опыту, всегда кажется странным. Обычно функциональности его камер достаточно для съемки документов или видеозвонков. Поэтому ожидать от них чего-то выдающегося не стоит.

Тем не менее, MatePad Air версии PaperMatte получил основную камеру с разрешением 13 МП и фронтальную на 8 Мп. Снимки в целом выглядят приемлемо, текст на фотографиях хорошо читается, а фиксация фокуса и экспозиции помогает создавать удачные кадры.

Кроме того, фронтальная камера отвечает за разблокировку планшета по лицу.

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Софт для работы

Что мне нравится в планшетах HUAWEI, так это удобная операционная система. Спокойно можно запустить несколько приложений и использовать разделение экрана. Например, с одной стороны может быть открыт рабочий текст, а с другой — чат в Telegram или видео с YouTube.

Для представителей творческих профессий станет отличным вариантом использовать фирменный стилус M-Pencil 2. Он кстати отлично магнитится к корпусу и сразу же подзаряжается.

В AppGallery есть множество нужных приложений для работы и развлечений. Если какого-то приложения нет, то магазин предложит проверенную альтернативу.

Итого

HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte — отличный выбор для тех, кто не хочет тратить много, но желает иметь универсальное устройство, способное выступать в роли ноутбука, ридера, графического планшета или игровой платформы.

Благодаря устойчивой клавиатуре на HUAWEI MatePad Air версии PaperMatte можно работать где угодно, а вечером устроить уютный просмотр сериалов. Если этого мало, всегда можно включить режим чтения и погрузиться в мир книг. Не стоит забывать о матовом экране, который в некоторой степени снижает нагрузку на глаза.

При этом планшет не будет постоянно требовать зарядку благодаря оптимизированной операционной системе и долгой работе батареи. Если хочется чего-то попроще, то можно присмотреться к более простому HUAWEI MatePad 11,5″ PaperMatte.

Валентин Снежин Плюсы Идеально подходит для чтения

Отличный дисплей

Качественный звук

Приятный корпус

Удобная ОС Недостатки Нет сканера отпечатка пальцев

К клавиатуре нужно привыкнуть