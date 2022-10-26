Обзор наушников Anker Soundcore Life Q35: доступный премиум

Начну сразу — Anker Soundcore Life Q35 являются не самыми премиальными наушниками. Они пригодятся тем, кто ищет высокую продолжительность автономной работы, функциональность для поездок и обширные настройки по умеренной стоимости.

Компания Anker известна в разных странах в сегменте доступной бытовой электроники. Под брендом Soundcore она пробует совершить переворот в аудиоиндустрии, предлагая премиальные возможности по сниженной цене. Anker Soundcore Life Q35 стали очередной моделью накладных наушников компании. В них производитель постарался дать как можно больше по весьма доступной цене.

Характеристики Anker Soundcore Life Q35

Модель: Anker Soundcore Life Q35 (А3027)

Размеры: 19,5 х 18 х 7,8 см

Вес: 272 г

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC, LDAC

Подключение: Bluetooth 5.0

Драйвер: 40 мм

Микрофон: есть

Активное шумоподавление (ANC): есть

Диапазон частот: от 16 до 40 000 Гц

Аккумулятор: 720 мАч

Время работы: 40 часов воспроизведения с ANC / 60 без NFC

Дополнительно: режим прозрачности, подключение по кабелю 3.5 мм мультипоинт, NFC

Водонепроницаемость: нет

Стоимость: 11 999 рублей

Внешний вид

В этой модели предпочтение было отдано функциональности вместо внешней красоты, особенно с прицелом на мобильность. Эти наушники поворачиваются и складываются в жёсткий защитный чехол. Там же находится чехол для зарядного кабеля USB-C, шнура 3,5 мм и переходника для самолёта.

Изготовленные из пластика наушники не обладают защитой от пота и воды. Они не должны быстро развалиться, но их прочность не такая высокая, как у наушников из металла. Если использовать наушники и каждый раз носить их в фирменном чехле, то может заметно продлить их службу.

Амбушюры из пены с эффектом памяти не столь толстые, как у некоторых других моделей. Кому-то они могут буквально греть уши в жаркий день, а кто-то может чувствовать себя в них отлично. Тут всё зависит от индивидуальных особенностей. Лично у меня во время тестирования, никаких проблем с этим не возникало.

Одной из самых полезных возможностей наушников является функция автоматического воспроизведения/паузы. Она работает за счёт определения того, надеты наушники или нет. Такая опция обычно предлагается в наушниках премиального уровня вроде Sony WH-1000XM4, но в этой ценовой категории встречается крайне редко.

Богатовое приложения Soundcore

Для подключения наушников следует скачать и установить приложение Soundcore. Оно доступно в App Store и Google Play. При включении они автоматически переходят в режим сопряжения. Остаётся найти их в настройках Bluetooth на устройстве.

Приложение Soundcore обладает достаточно богатым функционалом, благодаря чему Anker Soundcore Life Q35 опережают значительную часть конкурирующих Bluetooth-наушников из этого ценового диапазона. Тут и улучшенная производительность LDAC, эквалайзер, повышенное качество связи и умное обнаружение ношения. Подобное регулярно получающее обновления приложение играет не последнюю роль в производительности и долговечности наушников.

Приложение Soundcore в настройках обладает эквалайзером, позволяющим задать собственный профиль или выбрать один из нескольких заранее заготовленных для разных жанров и музыкальных предпочтений. Есть спящий режим, умеющий воспроизводить звуки природы с различными звуками и точными настройками в течение указанного периода времени.

Одна из интересных опций в приложении.

Как это часто бывает, Anker в своём приложении собирает пользовательские данные. Стоит прочитать политику конфиденциальности Soundcore, особенно в плане сбора голосовых данных и сторонних интеграций.

Качество шумоподавления

Благодаря большому количеству режимов и опций шумоподавления, наушники способны адаптироваться почти к любой среде. Единственная кнопка на задней стороне левой чашки переключает между режимами пассивной изоляции, активного шумоподавления (ANC) и прозрачности. Без ANC плотное прилегание с прижимным усилием блокирует часть высокочастотных звуков выше 1 кГц.

ANC ослабляет большинство окружающих звуков на частоте ниже 1 кГц, уменьшая их громкость до половины или четверти. Это приличные показатели для полноразмерных наушников с шумоподавлением, но не на уровне лучших представителей этой категории.

В приложении Soundcore можно выбирать между режимами активного шумоподавления в транспорте, помещении и на улице. Каждый режим имеет разную степень шумоподавления на разных частотах в зависимости от того, что производитель считает важным для данной настройки. Режим «на открытом воздухе» получил самое сильное активное шумоподавление, так что его и выберет большинство пользователей.

Режим прозрачности помогает слышать людей вокруг. Функция Tap-to-Talk быстро активирует режим прозрачности для разговора, достаточно удерживать правый наушник в течение одной секунды.

Варианты подключения

В этих наушниках применяется стандарт связи Bluetooth 5.0 с поддержкой SBC, AAC и LDAC, Bluetooth-кодека без потерь от Sony с теоретической скоростью до 990 кбит/с, а также воспроизведение в формате Hi-Res 24 бит/96 кГц. Однако любое устройство под управлением Android 8.0 или новее поддерживает LDAC. При желании можно вручную перейти на SBC или AAC в настройках Android-устройства.

Наушники можно без проблем подключить к нескольким устройствам, хотя одновременно звук идёт только с одного. Anker предлагает сопряжение NFC, так что для подключения к Android-смартфонам хватит одного нажатия.

Для подключения к другому устройству нужно дважды нажать на кнопку питания на наушниках, чтобы снова войти в режим сопряжения. Затем найти наушники в настройках Bluetooth второго устройства.

Автономная работа

Продолжительность работы между зарядками в этих наушниках неплохая. Производитель говорит, что батареи хватает на 40 часов, но в тестах с воспроизведением музыки с пиковым значением 75 дБ (SPL) и включенным ANC они протянули целых 52 часа 21 минуту. Есть быстрая зарядка, обещающая 4 часа работы после 5 минут зарядки. В тесте за 5 минут удалось зарядить наушники до 20%, чего хватает для работы в течение почти дня при обычной нагрузке.

Звук в Anker Soundcore Life Q35

Качество звука в этих наушниках примерно такое, какого ждёшь от доступной по цене модели. По умолчанию акцент делается на частоты ниже 150 Гц, что оценят любители басов. Во многих композициях отчётливо выражены барабаны и басовая партия.

В приложении Soundcore можно выполнить индивидуальную настройку эквалайзера. Это позволяет создать намного более точный звук, приложив немного усилий. Или же сделать басы ещё мощнее, если захотите.

Режим работы наушников напрямую влияет на воспроизведение звука. Проводное соединение делает бас менее выраженным и более точным по сравнению с соединением Bluetooth LDAC. Включение шумоподавления повлияло на звук и немного уменьшило басы по сравнению с воспроизведением с отключенным ANC.

Микрофона Life Q35 хватает для телефонных разговоров на ходу или проведения конференций. Производитель утверждает, что микрофоны Life Q35 с формированием луча применяют алгоритм искусственного интеллекта для обнаружения голоса без ненужного шума. В процессе тестирования с микрофонами не было никаких проблем.

Итого

Anker Soundcore Life Q35 стали одними из наиболее функциональных и практичных наушников в категории бюджетных накладных моделей. У них есть несколько режимов шумоподавления, полная настройка через приложение Soundcore и отличная автономность. Всё это делает эти наушники отличным компаньоном для любого сценария применения.

Путешественники оценят продолжительность работы наушников, шумоподавление и адаптер для самолёта в комплекте поставки. Эта гарнитура пригодится и дистанционным сотрудникам для сопряжения нескольких устройств и микрофона для конференцсвязи.

Если вы собираетесь много путешествовать или продолжительность работы для вас важна, Anker Soundcore Life Q35 станут хорошей покупкой.

Плюсы SBC, AAC, LDAC и проводное подключение

Автоматическое воспроизведение/пауза

Сопряжение нескольких устройств

Продолжительность работы

Быстрая зарядка Минусы Слишком много басов по умолчанию

Большое прижимное усилие с минимальной прокладкой

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