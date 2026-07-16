Anker выпустила в России зарядку Nano Charger 45 Вт с цветным экраном

Anker начала российские продажи зарядного устройства Nano Charger мощностью 45 Вт. Модель получила цветной дисплей, на котором отображаются текущая мощность, температура и анимированные реакции.

Для продолжительной зарядки предусмотрен режим Care Mode. По заявлению производителя, он снижает температуру примерно на 5 °C и помогает замедлить износ аккумулятора. Адаптер также умеет автоматически определять некоторые модели iPhone и iPad.

Nano Charger оснащён одним разъёмом USB-C и поддерживает протоколы PD 3.0, QC 4+ и PPS. Максимальной мощности хватает для зарядки смартфонов, планшетов и некоторых ноутбуков, включая MacBook Air.

Новинка выпускается в чёрном, белом, голубом и оранжевом цветах. Рекомендованная цена в России составляет 2999 рублей.