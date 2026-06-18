Soundcore Space 2: обзор наушников с шумодавом и автономностью на неделю

Среднебюджетные полноразмерные наушники с шумодавом это сейчас самый тесный и спорный угол рынка. За условный 11 тысяч рублей здесь обещают всё сразу: глубокий шумодав, автономность на несколько дней, приличный звук и щепотку искусственного интеллекта сверху. Soundcore Space 2 заходят на эту полку с таким списком характеристик, будто метят куда выше своего ценника.

Я проходил с ними не один день, и за это время стало понятно, что из обещанного работает на самом деле, а что держится только на бумаге. Разберёмся по порядку.

Характеристики Soundcore Space 2

Модель: soundcore Space 2 by Anker (D1402)

soundcore Space 2 by Anker (D1402) Тип: полноразмерные

полноразмерные Драйверы: 40 мм, двухслойная диафрагма (шёлк плюс металлокерамика)

40 мм, двухслойная диафрагма (шёлк плюс металлокерамика) Кодеки: SBC, AAC, LDAC (Hi-Res Wireless до 24 бит / 96 кГц), Hi-Res Audio в проводном режиме

SBC, AAC, LDAC (Hi-Res Wireless до 24 бит / 96 кГц), Hi-Res Audio в проводном режиме Шумоподавление: адаптивное ANC, четырёхступенчатая система подавления низких частот, режимы «Шумоподавление», «Прозрачность» и «Обычный»

адаптивное ANC, четырёхступенчатая система подавления низких частот, режимы «Шумоподавление», «Прозрачность» и «Обычный» Микрофоны: 3 шт., массив с ИИ-шумоподавлением голоса на звонках

3 шт., массив с ИИ-шумоподавлением голоса на звонках Связь: Bluetooth 6.1, мультипойнт на два устройства одновременно, Google Fast Pair (Android 6.0 и новее), Auracast нет

Bluetooth 6.1, мультипойнт на два устройства одновременно, Google Fast Pair (Android 6.0 и новее), Auracast нет Проводное подключение: разъём 3,5 мм в комплекте (Bluetooth при этом отключается, активна только кнопка шумодава), USB-C только для зарядки, проводного USB-аудио нет

разъём 3,5 мм в комплекте (Bluetooth при этом отключается, активна только кнопка шумодава), USB-C только для зарядки, проводного USB-аудио нет Автономность: до 50 часов с ANC и до 70 часов без ANC (заявлено) быстрая зарядка: 5 минут дают около 4 часов работы

Датчик обнаружения: есть, по умолчанию выключен

есть, по умолчанию выключен ИИ-функции: голосовой ассистент Anka, режим «Nap Mode» с белым шумом

голосовой ассистент Anka, режим «Nap Mode» с белым шумом Масса: около 261 г

около 261 г Защита от воды: нет

нет Цвета: Linen White (кремовый), Seafoam Green (шалфейный), Jet Black (чёрный)

Linen White (кремовый), Seafoam Green (шалфейный), Jet Black (чёрный) Цена на момент обзора: ~11 000 ₽

Комплект поставки

Комплект ровно такой, какого ждёшь от такого сегмента: сами наушники, мягкий тканевый мешочек, кабель USB-C для зарядки и кабель 3,5 мм для проводного режима.

И вот первая оговорка, давайте честно. Жёсткого кейса в коробке нет, только тряпочный чехол.

Для наушников, которые откровенно затачивали под дорогу и самолёт, это спорное решение: в рюкзаке мешочек спасёт разве что от пыли и царапин, но не от того, что на них что-то облокотится. Жёсткий футляр тут напрашивался сам собой.

Дизайн и посадка

Корпус Space 2 в основном пластиковый, но под ним прячется металлический каркас, поэтому в руках наушники не отдают дешевизной и не скрипят. Весят они около 261 грамма, это немного для полного размера, и голову такая масса не тянет.

Амбушюры и оголовье набиты плотной пеной с эффектом памяти. Чашки глубокие и просторные: ухо не упирается ни в драйвер, ни в стенки, а это болячка половины недорогих моделей, где раковина касается ткани уже через минуту.

Но есть нюанс, и про него молчать нельзя. Прижим у Space 2 крепкий. С одной стороны, это плюс: благодаря ему наушники хорошо глушат звук пассивно, ещё до всякой электроники. С другой стороны, за плотную посадку приходится платить теплом.

При долгом прослушивании уши под чашками начинают потеть, и это не придирка, а физика: чем плотнее прижим и толще подушка, тем хуже вентиляция. Время от времени захочется снять их на пару минут, чтобы уши подышали.

Конструкция складная, чашки разворачиваются плашмя и сворачиваются в компактный пакет под дорогу. Защиты по IP нет, так что под дождём им не место. Цвета на выбор три: кремовый Linen White, шалфейный Seafoam Green и классический чёрный Jet Black.

Управление

Тут всё на физических кнопках и тут такой консерватизм идёт на пользу. Сенсорных панелей, которые срабатывают от случайного касания, здесь нет.

На левой чашке живут отдельная кнопка переключения режимов шумодава, кнопка питания, индикатор, разъём USB-C и вход 3,5 мм. Справа громкость и многофункциональная клавиша: пауза и плей, перемотка, ответ на звонок и назначаемые действия вроде вызова голосового ассистента. Логика простая, привыкаешь за вечер.

Одна деталь всё же способна сбить с толку. Датчик ношения, который ставит музыку на паузу, когда снимаешь наушники, по умолчанию выключен.

Мало того, чтобы он заработал, нужно сначала отклеить защитную плёнку с сенсора внутри чашки, а потом включить его вручную в приложении.

Если не знать про этот шаг, легко решить, что функции просто нет. Так что после распаковки сразу загляните в настройки.

Звук

В наушниках установлены 40-миллиметровые драйверы с двухслойной диафрагмой и запас у железа есть. Заводская настройка не пытается играть в аудиофильскую нейтральность, но и совсем примитивной её назвать нельзя. Звук тёплый, плотный, с хорошим запасом по низким частотам и достаточно широкой сценой для своего класса.

Главный акцент здесь, конечно, на басе. Он не просто присутствует для галочки, а реально ощущается телом. В треках с выраженной низкочастотной основой наушники дают хороший гул, а на высокой громкости чашки буквально начинают слегка сотрясаться. Причём усиленный бас в приложении только подчёркивает эту особенность: низ становится ещё массивнее, плотнее и физичнее. Но даже без отдельного усиления бас остаётся заметным и уверенным, так что любителям электроники, хип-хопа и поп-музыки скучно точно не будет.

При этом у заводской настройки есть свои нюансы. В некоторых композициях звук может показаться чуть зажатым и коробочным, особенно в верхней середине. Воздуха и ясности иногда не хватает, вокал не всегда выходит на первый план так свободно, как хотелось бы. Зато в простых жанрах, подкастах, видео и повседневном прослушивании Space 2 звучат бодро, энергично и без ощущения, что производитель сильно сэкономил на акустике.

Сильно помогает фирменное приложение soundcore. В нём есть готовые пресеты эквалайзера, ручная восьмиполосная настройка и HearID. Наушники проводят короткий тест слуха и собирают персональный профиль под ваши уши. После настройки звук заметно меняется.

Тумблер объёмного звука тоже есть, но воспринимать его лучше как режим для фильмов, роликов и игр. Для музыки он скорее добавляет эффектности, чем точности, поэтому постоянно держать его включённым желания не возникает.

По жанрам Space 2 хорошо подходят для поп-музыки, электроники, хип-хопа, подкастов, аудиокниг и видео. Для тонкой работы с нюансами джаза, акустики или сложных инструментальных записей лучше смотреть на модели классом выше. Но в своей категории наушники делают ставку на понятный, насыщенный и эмоциональный звук, а не на стерильную студийную подачу.

Шумодав, прозрачность и звонки

По шумоподавлению вопросов почти нет, и это сильная сторона Space 2. Наушники гасят в среднем около 80% внешнего шума. Работает шумоподавление прежде всего на низких частотах: на гуле двигателей самолёта, шуме поезда и метро, монотонном фоне дороги.

В офисе ANC справляется так, что соседа по комнате можно перестать слышать вовсе. Добавьте сюда хорошую пассивную изоляцию за счёт плотных чашек, и получится по-настоящему тихий пузырь.

Без иллюзий: это не уровень Sony WH-1000XM6 или Bose QuietComfort Ultra, топовые флагманы всё ещё глушат тоньше и аккуратнее. Но Space 2 явно сокращают разрыв и оставляют позади большинство конкурентов по цене.

Где Space 2 проседают, так это в режиме прозрачности. Он пропускает внешний звук, но поверх него ложится заметный электронный шумок. Из-за этого пропущенный звук получает искусственный оттенок, и ощущения «будто наушников на тебе нет» не возникает.

С микрофонами на звонках всё куда лучше. Тут трёхмикрофонный массив с ИИ-шумоподавлением, и в нормальных условиях голос передаётся чисто и естественно. Уличный и офисный шум алгоритм давит уверенно, оставляя в кадре именно вас, а не машины за спиной. Слабое место предсказуемое и это ветер. На сильных порывах голос немного глохнет, хотя разобрать его всё равно можно. Для созвонов на ходу набор рабочий.

Автономность и подключение

Если шумодав можно назвать одной из сильных сторон Space 2, то автономность здесь вообще отдельная история. Производитель заявляет до 50 часов работы с включённым ANC и до 70 часов без шумоподавления.

По моим ощущениям и за время тестирования наушники действительно живут очень долго: их не приходится заряжать каждый день, а при обычном сценарии с музыкой, видео, звонками и периодическим включением шумодава заряд спокойно растягивается на рабочую неделю.

С беспроводной частью тоже всё современно. Bluetooth 6.1, мультипойнт на два устройства одновременно с автопереключением. Отдельно отмечу деталь: LDAC здесь продолжает работать даже в режиме мультипойнта, хотя обычно одновременное подключение к двум устройствам сбрасывает кодек до простого SBC или AAC.

Кабель 3,5 мм в комплекте есть, но при проводном подключении Bluetooth полностью отключается, и из всего управления остаётся только кнопка шумодава. Порт USB-C, несмотря на 2026 год, служит исключительно для зарядки: проводного звука по USB тут нет.

Приложение и ИИ-функции

Приложение soundcore это знакомая территория для всех, кто хоть раз держал наушники бренда. На главном экране быстрый доступ к режимам шума, звуковым настройкам и кастомизации кнопок, всё под рукой.

По звуку, помимо эквалайзера и HearID, есть полезный раздел контроля громкости с измерителем в децибелах в реальном времени и опцией ограничения предельного уровня. Мелочь, а слух бережёт.

Дальше начинается ИИ-обвес, с которым Anker пытается выделиться среди конкурентов. В приложении есть голосовой ассистент Anka с активацией по фразе и режим перевода в реальном времени на несколько языков.

Ещё есть Nap Mode (режим звукового пространства): встроенные белые шумы и звуковые ландшафты для сна или отдыха в дороге. При его включении шумодав активируется принудительно. Вещь нужная и полезная.

На практике ИИ-функции лучше воспринимать как бонус, а не как причину покупки. С русским языком всё пока странно. В приложении указана фраза «Привет, Анка», но у меня ассистент срабатывает на «Hey, Anka». Переключать музыку он не умеет. Зато может запустить встроенные расслабляющие звуки.

Забавный момент случился, когда я попросил переключить трек. В ответ ассистент предложил: «Я бы рекомендовала звуки готовки, расслабьтесь и наслаждайтесь». После этого в наушниках действительно зазвучал скрежет по сковородке на кухне. Расслабиться не получилось.

Есть и вопрос к логике интерфейса. Nap Mode почему-то спрятан в настройках кнопок, поэтому без подсказки его легко вообще не найти.

В итоге базовая часть приложения работает отлично: эквалайзер, HearID, режимы шумоподавления, управление кнопками и контроль громкости реально полезны. Но вот ИИ-функции пока стоит оценивать с поправкой на реальность. Они есть, иногда забавляют, но до полноценного пользовательского сценария им ещё далеко.

Так кому они нужны

Лучше всего Space 2 подходят тому, кто ищет шумодав на каждый день и ставит во главу угла комфорт, тишину и автономность. Частые перелёты и поезда, долгий рабочий день в открытом офисе, дорога в наушниках туда и обратно, вот их родная среда. Глубокий ANC, неделя без розетки и мягкая посадка делают тут почти всю работу.

Подойдут они и тому, кто готов один раз потратить полчаса на настройку звука под себя и не хочет переплачивать за флагманские решения ради примерно тех же бытовых сценариев.

Кому я бы их не советовал. Во-первых, тем, кому важен идеальный звук сразу из коробки, без возни с эквалайзером. Во-вторых, любителям тренировок на улице: без защиты по IP это не их история. И в-третьих, аудиофилам, которые слушают музыку под лупой и ловят каждый нюанс записи, для них есть варианты профильнее, пусть и дороже.

Итого

Space 2 — наушники, которые уверенно делают три вещи: глушат шум, долго живут и удобно сидят на голове. И одну вещь делают спорно, пока не возьмёшься за неё руками, это звук из коробки. Разница в том, что звук лечится за пятнадцать минут в приложении, а слабый шумодав или севшую за день батарею никаким эквалайзером не исправишь. Здесь как раз наоборот: трудное сделано хорошо, а простое отдано на откуп пользователю.

Если не лениться разок настроить звук, на выходе получаются спокойные, тихие и выносливые наушники без замаха на верхнюю полку. Для дороги, офиса и долгого дня в шуме этого достаточно.