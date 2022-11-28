Обзор Amazfit T-Rex 2: неубиваемые смарт-часы для спорта

Умные часы Amazfit T-Rex 2 имеют ряд интересных функциональных возможностей. Они сделаны для того, чтобы их обладатель мог пойти куда угодно на свежем воздухе и заниматься практически любым видом физической активности. При этом их цена значительно ниже по сравнению с предложениями конкурентов. Однако степень проработки этого устройства неидеальная, но обо всем по порядку.

Характеристики Amazfit T-Rex 2

Модель: Amazfit T-Rex 2

Габариты (ШxВxТ): 47.1 x 47.1 x 13.65 мм, 66,5 г

Дисплей: 1.39″ (454×454) AMOLED

Батарея: 500 мАч

ОС: Zepp OS

Связь: GGPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0 BLE

Защита от воды: WR100 (10 атм)

Защита от ударов: MIL-STD-810G

Датчики: акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещенности, геомагнитный датчик (цифровой компас), датчик сердечного ритма

Стоимость: от 15 990 рублей

Комплект поставки

Поставляются часы в квадратной коробке черного цвета. На ней краткое описание главных функций часов и их наименование, а при открытии нас встречает минималистичный бокс белого цвета. Сверху только красуется переливающийся логотип Amazfit.

Уже внутри находятся сами часы, зарядный шнур с USB и документация. Зарядный блок и дополнительный ремешок в комплект не входят.

Дизайн

Amazfit T-Rex 2 представляют собой массивные часы для занятий спортом на открытом воздухе. Их ширина 47 мм, толщина около 14 мм, а диагональ экрана 1,39 дюйма. Ощущение прочности дополняют открытые винты на широкой рамке и по две кнопки с каждой стороны для навигации.

Часы весят всего лишь 66 грамм и несмотря на это обладателям небольших запястий они всё равно покажутся громоздкими, но малый вес отчасти компенсирует этот недостаток. Внешний вид часов является делом вкуса и некоторые предпочитают носить большие спортивные часы.

В плане дизайна наряду с размером выделяется экран AMOLED с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454 х 454 пикселей. Он яркий и кристально чистый, позволяя без проблем видеть изображение при движении даже под прямыми солнечными лучами. Аналогичное решение встречается в Garmin Fenix, но ценник последних значительно выше. С экраном можно работать при помощи касаний, а если пальцы мокрые, то на помощь придут физические кнопки на корпусе.

Часы получили силиконовый ремешок, что привычно для большинства спортивных устройств. Он прикреплён к корпусу необычными на вид винтами, так что поменять его может оказаться непросто.

Автономность

Заражаются часы при помощи комплектной магнитной зарядки. Она небольшая и брать её с собой не составит труда, но учитывая автономность часов, можно и обойтись какое-то время без неё. Технологии быстрой зарядки нет, а для восполнения батареи с 0 до 100% достаточно потратить около 2 часов.

Теперь поговорим про саму автономность. При выборе между часами Amazfit и обычным фитнес-трекером доводом в пользу первого варианта является продолжительность работы. Судите сами. В режиме экономии энергии часы способны протянуть до 45 дней, а при стандартном использовании в варианте умных часов до 24 дней. Даже при активации всех активностей и тренировок часы протянут около 10 дней.

Отслеживание активности

Одна из основных причин для покупки спортивных часов заключается в отслеживании физической активности. В этом плане T-Rex 2 способны на многое. В этих часах есть свыше 150 спортивных режимов, которые можно отображать на экране. Можно автоматически отслеживать восемь видов спорта, в том числе бег, плавание, ходьбу, стоит только включить алгоритм Exersence.

Часы имеют разные метрики, от простого времени, расстояния, сожжённых калорий и частоты сердечных сокращений до более технических, таких как тренировочная нагрузка, анаэробная способность и Vo2 Max. Имеется «Шаблоны обучения», нечто похожее на планы тренировок.

Доступно отслеживание сна, барометр и компас, многополосный GPS, что впечатляет по такой цене. Во время тестирования установлено, что GPS не менее точен, чем на Garmin Fenix ​7.

Функции умных часов

Часы позволяют смотреть уведомления со смартфона, хотя отвечать на сообщения нельзя. При включении часов уведомления видны слева от домашнего экрана. Есть виджет погоды, позволяющий видеть прогноз на день. Можно добавить календарь, отслеживание менструального цикла и дыхания.

Активный экран и работающий Always On Display. Для каждого можно выбрать несколько видов отображения. В режиме AoD циферблат виден даже при ярком солнце.

Можно использовать часы для воспроизведения, паузы и пропуска треков на смартфоне. Это избавит от необходимости лезть за аппаратом в карман. При этом на сами часы загрузить аудио нельзя.

Есть встроенный режим для камеры, позволяющий использовать часы для нажатия на кнопку затвора при съёмке селфи. Было бы здорово иметь возможность загрузить приложение GoPro на часы и использовать его для запуска и остановки съёмки видео на камеры GoPro. Эти часы созданы под потребности физически активных людей.

Буквально перед выходом данного материала на часы пришло обновление. В нём появились обратная навигация и загрузка маршрутов. Также добавилась опция под названием «сушка часов», которая активируется в режиме «Плавание». После окончания тренировки, произойдёт вибрационный сигнал и из часов будет удалена вода.

Приложение Amazfit

Одним из недостатков Amazfit является приложение Zepp, в котором можно просматривать тренировки и данные о сне. По сравнению с приложениями вроде Garmin Connect оно неуклюжее и не интуитивно понятное. Метрики разделены между домашней страницей и вкладкой здоровья. Их немало, но нет никаких советов, что делать с полученной информацией.

Приложение может связаться с другими спортивными приложениями, позволяя синхронизировать метрики и сравнивать результаты с активностью ваших друзей.

Конкуренты

Мало какие конкуренты могут предложить такую же продолжительность работы и функциональность. Можно получить всё это же у модели T-Rex Pro и немного сэкономить. С другими производителями это сложнее.

Стоит ли покупать Amazfit T-Rex 2?

Отвечая на данный вопрос, нужно отталкиваться от того, чем вы занимаетесь. Часы отлично подойдут для суровой окружающей среды и отслеживания множества вариантов физической активности. При этом их автономность находится на очень высоком уровне. Это не тот случай, когда часы нужно зарядить перед выходом, а вечером того же дня обратно ставить их на зарядку.

Если вы хотите просто умные часы в изящном тонком корпусе для ответа на уведомления, то это не ваш вариант.

Заключение

Amazfit T-Rex 2 имеют множество достоинств. Это крепкие часы для любителей активного отдыха, с двухдиапазонным GPS, сенсорным экраном AMOLED, более чем 150 режимами физической активности и впечатляющей продолжительностью работы. Всё это будет вашим примерно за 16 тысяч руб.

Изначально они выглядят и воспринимаются как часы для искателей приключений. Они большие, водонепроницаемые и обладают рядом возможностей для любителей бывать на свежем воздухе. При этом у них защита от внешних воздействий по американскому военному стандарту MIL-STD-810G.

Amazfit T-Rex 2 можно назвать приличными часами для тех, кому нужна обширная функциональность при умеренной цене. Их можно применять для большей части физической активности и спортивных занятий. Громоздкий дизайн понравится не всем, но их степень защиты и автономность оценят многие.