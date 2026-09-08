HUAWEI WATCH GT 7 и WATCH GT 7 Pro поступили в продажу в России

В России стартовали продажи новых смарт-часов HUAWEI WATCH GT 7 и WATCH GT 7 Pro. Новинки получили AMOLED-экраны яркостью до 3000 нит, новые спортивные режимы и автономность до 21 дня.

WATCH GT 7 Pro выполнены из титанового сплава и получили безель из нанокерамики. Модель выпускается с корпусом размером 45,6 мм. Базовые WATCH GT 7 получили корпус из нержавеющей стали и представлены в двух размерах — 46 и 41 мм.

Старшие модели оснащены 1,47-дюймовыми AMOLED-дисплеями, а WATCH GT 7 41 мм — экраном диагональю 1,32 дюйма. Все версии защищены по стандартам 5 ATM и IP69. Модель Pro дополнительно подходит для фридайвинга на глубине до 40 метров.

Одним из главных обновлений стали новые возможности для лыжников и сноубордистов. Часы отслеживают скорость, расстояние, общий спуск и повороты, а в приложении HUAWEI Здоровье доступны карты более 3000 горнолыжных курортов.

Для велосипедистов появились отображение подъемов, предупреждения о крутых поворотах и ИИ-анализ результатов тренировки.

Система HUAWEI TruSense отслеживает пульс, сон, стресс, эмоциональное состояние и физическую активность. Все модели умеют выявлять возможные нарушения сердечного ритма, а WATCH GT 7 Pro дополнительно поддерживают ЭКГ.

WATCH GT 7 Pro и WATCH GT 7 46 мм работают до 21 дня при минимальном использовании и до 12 дней в обычном режиме. Компактная версия WATCH GT 7 41 мм — до 14 и семи дней соответственно.

Цены в России:

HUAWEI WATCH GT 7 Pro — 32 999 рублей;

HUAWEI WATCH GT 7 46 мм — от 25 999 рублей;

HUAWEI WATCH GT 7 41 мм — до 27 999 рублей.

До 9 октября на WATCH GT 7 Pro действует скидка 4000 рублей, а на WATCH GT 7 — 3000 рублей.