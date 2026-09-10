Apple Watch получат новую Siri, жесты и офлайн-распознавание музыки
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Apple Watch получат новую Siri, жесты и офлайн-распознавание музыки

Shazam научится распознавать песни даже без интернета.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:30
watchOS 27 добавит разговорный Siri и новые виджеты в Apple Watch

Apple опубликовала полные примечания к выпуску watchOS 27. Обновление станет доступно уже на следующей неделе и принесет более разговорную Siri, новые возможности Apple Intelligence, переработанный Smart Stack и несколько системных улучшений.

Одним из главных изменений станет обновленная Siri. Ассистент получит более естественное звучание голоса, а пользователи смогут настраивать выразительность и темп речи. Обработка будет опираться на более мощные локальные модели на совместимых iPhone — начиная с iPhone Air и iPhone 17 Pro. Также появится отдельное приложение Siri для быстрого доступа к диалогам.

Расширятся и функции Apple Intelligence. Workout Buddy сможет работать без постоянного подключения к iPhone, если часы подключены к Wi-Fi или сотовой сети. В приложении «Телефон» появится Call Context — функция автоматически подставляет, например, коды подтверждения и номера бронирований.

watchOS 27 добавит разговорный Siri и новые виджеты в Apple Watch

Новый циферблат Siri Modular получил прямоугольное осложнение, связанное с верхним виджетом Smart Stack. Сам Smart Stack тоже обновили: выбирать виджеты можно жестом одной рукой. Кроме того, появились новые рекомендации, включая место парковки автомобиля и баланс транспортной карты.

Среди других изменений — динамическая сетка приложений, объединенный Find My, более быстрый запуск медиаконтента и улучшенный расчет дистанции во время тренировок на беговой дорожке.

Также watchOS 27 будет предупреждать о возможностях продлить время работы от батареи, а Shazam научится распознавать музыку без подключения к интернету.

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