Mozilla начала блокировать рекламу на iPhone в браузере Firefox
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Mozilla начала блокировать рекламу на iPhone в браузере Firefox

Некоторая реклама всё же будет не скрываться.
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Редакция The GEEK сегодня в 13:52
Mozilla начала блокировать рекламу на iPhone в браузере Firefox

Mozilla заявила, что начала внедрять в свой браузер Firefox встроенный блокировщик рекламы, для iOS. Новый инструмент использует список фильтров на основе EasyList для блокировки многих рекламных баннеров до их загрузки, что повысит комфорт при просмотре веб-страниц.

Компания заявляет, что новый инструмент будет блокировать многие виды рекламы на сетевом уровне, из которых:

  • Трекеры, связанные с рекламой
  • Сторонние рекламные сети и биржи
  • Сторонние рекламные объявления размещённые на сайтах
  • Навязчивые рекламные форматы, такие как всплывающие окна и наложения, которые появляются поверх основного контента страницы.

Mozilla отмечает, «поскольку веб-сайты используют различные рекламные технологии, некоторые объявления могут по-прежнему отображаться».

Кроме этого, Firefox будет по-прежнему показывать «дружественную» рекламу, от которой разработчик получает прибыль, что позволяет продолжать развивать браузер. К такому типу будет относиться реклама, отображаемая на страницах результатов поиска, включая Google, Bing, DuckDuckGo и другие поисковые системы. Рекламный контент на главной странице или странице новой вкладки Firefox, также не будет скрываться.

Блокировка рекламы по умолчанию отключена, чтобы включить или выключить эту опцию в браузере Firefox на iPhone, нужно:

  • Открыть Firefox для iOS
  • Нажать кнопку меню
  • Нажать «Настройки»
  • Прокрутить вниз до раздела «Просмотр»
  • В разделе «Контент» включите или выключите блокировщик рекламы.

Данное нововведение является экспериментальным и внедряется поэтапно. Оно может быть пока недоступно всем пользователям Firefox.

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