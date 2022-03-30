Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: брутально и экстремально

Обновлённые смарт-часы Amazfit T-Rex с приставкой «Pro» позиционируются, как спортивно-туристическое решение, которое если судить по заявленным характеристикам, подойдет под любые виды активностей. Встроенные программы и датчики могут стать помощниками при спортивных тренировках в зале, на открытом воздухе и путешествиях как по равнинам, так и в горы.

Давайте разбираться, что Amazfit T-Rex Pro могут предложить за относительно небольшой ценник и брутальный вид.

Характеристики Amazfit T-Rex Pro

Модель: Amazfit T-Rex Pro

Габариты (ВxШxТ): 47,7 x 47,7 x 13,5 мм, 55 г

Дисплей: 1,3″, 360×360 (AMOLED)

Батарея: 390 мАч

ОС: RTOS

Связь: GPS+ГЛОНАСС, GPS+BeiDou, GPS+Galileo, Bluetooth 5.0 BLE

Защита от воды: WR50 (5 атм)

Стоимость: от 13 990 рублей

Комплектация

Поставляются T-Rex Pro в квадратной коробке белого цвета. Сами часы выпускаются трех цветовых решениях: темно-серые, молочно-белые и лазурно-серые. При этом безель во всех вариантах серый. Мне на обзор попала тёмная версия.

Вместе с часами в упаковке идёт магнитная зарядка и руководство пользователя. Зарядного блока для подключения к сети – нет.

Внешний вид

Дизайн корпуса достаточно агрессивный и высокий. С точки зрения милитари дизайна выглядит круто. С точки зрения ношения — с рукавами носить не очень удобно, но это дело вкуса. В часах есть функционал отслеживания качества сна, но спать с такими гигантами на руке неудобно.

Ударостойкий корпус выполнен из качественных композитных материалов. К тому же выступающий обод реально помогает при ведении активного образа жизни защитить дисплей. Конечно, от точечного удара в экран ничего не спасет, но в большинстве случаев безель хорошо защищает от внешних ударов.

Часы оснащаются AMOLED-дисплеем на 1,3 дюйма, который хорошо виден при любом свете. На выбор пользователя имеется огромной разнообразие цифровых дисплеев, которые можно установить через приложение Zepp. Также есть функция всегда включенного дисплея, но почему-то она не подстраивается под заданный циферблат и показывает только цифровое время на тёмном фоне.

Важно отметить в часах расположение физических кнопок. Относительно лучезапястного сустава они располагаются под углом, плюс вокруг них есть выпуклости корпуса, а сами кнопки нажимаются с небольшим усилием. Может даже показаться неудобным нажимать эти кнопки, но в этом и есть их преимущество. Такая конструкция исключает случайные нажатия, что часто происходит со многими умными часами, включая часы позиционируемые как спортивные.

Во время тестирования в тренажерном зале использовал перчатки с лентами фиксации на запястье с липучками, которые, например постоянно нажимали кнопку на первых Amazfit GTS. С T-Rex Pro этого не происходило.

Ремешок

В ремешке, как и в самих часах, прослеживается милитаризированный стиль часов. Грубая внешняя форма, дополнительная вставка-утолщение для прочности, с обратной стороны рельеф, чтобы часы не поворачивались на руке. На хомутике есть дополнительный язычок, предотвращающей выскакивание хвостика ремешка при активных движениям. Но есть в нем и недостатки.

Для того чтобы датчики измерения работали корректно необходимо обеспечить плотную фиксацию часов на руке. Естественно, делается это путем затягивания ремешка. И здесь проявляется дискомфорт. Ремешок достаточно жесткий, неэластичный и хорошо бы подошел для обычных часов, но судя по его виду и тактильным ощущениям, прослужит он долго.

Чтобы не испытывать дискомфорт и полноценно пользоваться функционалом во время тестирования часов периодически менял уровень затяжки. В обычное время носил чуть свободным, а на время тренировки усиливал натяжение.

Функционал

Часы имеют возможность отображать push-уведомления, погоду, сбрасывать или принимать звонки на телефоне, управлять аудио и видео плеером, а также выводить напоминания. Не хватает только оплаты через NFC, чем в реальности сейчас могут похвастаться на рынке только несколько брендов.

Часы оснащены большим количеством датчиков, которые обеспечивают фиксацию спортивных показателей, качества сна и состояния здоровья. Среди датчиков в часах присутствуют: ЧСС, уровень кислорода в крови, барометр, акселерометр, GPS и Глонасс. Для полноты набора можно было бы еще добавить термометр.

Точность измерения высокая, если говорить о пульсометре и измерениях кислорода в крови. Но есть небольшие неудобства связанные с этими показателями, о которых писал выше.

На борту присутствует компас, потому что это экстремальные часы для туристов, но я бы рекомендовал в глухом лесу поверить обычному компасу или солнцу. Часы частенько меняют свое мнение о том в какой стороне север.

С учетом того спать в таких больших часах неудобно – будильник можно услышать только по вибрации рядом на тумбочке. Выло бы не лишним добавить хотя бы пищалку. Она же была бы полезна для поиска часов через приложение.

Температурный диапазон в Amaz Fit T-Rex Pro выглядит привлекательным, хотя в своей широте я не нашел ему применения, от -40°С до +70 °С. Совать в духовку для проверки не стал, потому что нигде не нашел информации о том сколько часы могут выдержать при данной температуре времени.

Водонепроницаемость на часах 10 атмосфер, но опять же вопрос к производителям: почему нигде не указано в инструкции или на коробке сколько времени могут часы провести при таком давлении, распространяется ли это действие на соленую воду, какая температура воды при таком давлении допустима?

В спорте

Amaz Fit T-rex Pro позиционируются как туристические часы в милитари стиле, при этом обладают большим количеством спортивных функций. В прошивке содержится 114 различных спортивных режимов. Каждая тренировка со своими показателями сохраняется в приложении Zepp. Но не всегда понятно в чем разница тренировок. Например: “Фитнес в помещении” и “Свободная тренировка” – в обоих режимах фиксируется время тренировки, ЧСС и рассчитывается количество сожженных калорий.

Очень важно наличие в Amazfit T-Rex Pro деление на беговые лыжи и горные, потому что в беговых для подсчета дистанции необходимо считать как подъемы так и спуски, а в горных лыжах подъемы необходимо исключать.

Касательно бега тут и хорошо и плохо. На улице все показания относительно скорости и дистанции фиксируются верно при использовании GPS. При беге на беговой дорожке остается довольствоваться только измерением пульса. За 6 пробежек на беговой дорожке они ни разу не смогли корректно определить дистанцию. К сожалению, расхождение с показаниями дорожки было большое. В среднем в 1,7 раза в меньшую сторону на часах.

Из приятностей во время бега очень понравилась возможность установить уведомление на часах при достижении определенного показателя. Можно заранее поставить, чтобы они уведомили тебя о достижении аэробного или анаэробного порога. Также можно задать уведомление на достижение определенной дистанции. В случае с беговой дорожкой не актуально.

При плавании в бассейне часам необходимо задать длину бассейна после чего они начинают считать дистанцию. При этом в помещении без данных с GPS они корректно определяют количество пройденных дорожек.

Количество гребков не пересчитывал вручную, но исходя из того что они могут определить направление движения в бассейне, вероятнее всего, считают корректно. Из недостатков. Если вы за тренировку плаваете, например, брассом и кролем, то часы запишут как смешанный стиль плавания. Они не могут одновременно записать два стиля. Также с определением стиля плавания есть сложность из-за того, что часы определяют его на основании движения одной руки. И если плыть в медленном темпе кролем, тренируя ноги и дыхание (гребок — скольжение — гребок), то часы определяют баттерфляй.

Чего мне реально не хватило это возможности запускать тренировку в фоновом режиме, чтобы во время тренировки можно было включать таймер. При выполнении упражнений, например статических, часы ощутимо вибрируют по истечению времени. Но записать показания вашего ЧСС невозможно, потому что тренировка не фиксируется в фоновом режиме.

Аккумулятор

За время тестирования постоянно использовал все доступные датчики и активировал разные спортивные режимы примерно 5 дней в неделю. При этом заряжать до 100% приходилось раз в 6 дней.

Итого

Смарт-часы Amazfit T-Rex Pro выглядят весьма привлекательным для тех, кто активно занимается спортом или готов находиться в путешествиях. Часы гораздо удобней браслета, а огромный экран способен выдавать больше информации. Они массивные, симпатичные и стильные.

Стоит добавить, что их стоимость вполне оправдана. Она не такая высокая и не такая низкая, получилась золотая середина. При этом учитываем, что они смогут выдержать экстремальные нагрузки, обладают AMOLED экраном и брутальным видом.

Плюсы Стоимость

Долго держат заряд

Адекватные датчики измерения

Множество спортивных режимов Минусы Не делят стили плавания

Сильно ошибаются на беговой дорожке

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