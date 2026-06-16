Acer представила в России игровой монитор Nitro VG250QF3 с частотой 320 Гц

Acer вывела на российский рынок игровой монитор Nitro VG250QF3. Модель получила 24,5-дюймовую IPS-матрицу, разрешение Full HD, частоту обновления 320 Гц и ориентирована на игроков, которым важны высокая плавность изображения и минимальная задержка в соревновательных играх.

Монитор выполнен в фирменном стиле линейки Nitro и получил тонкие рамки ZeroFrame с трёх сторон. Такой формат подходит как для обычного игрового места, так и для конфигураций с несколькими экранами. Также предусмотрено крепление VESA 100×100 мм, поэтому дисплей можно установить на кронштейн.

Главная особенность Acer Nitro VG250QF3 — частота обновления 320 Гц. В сочетании с временем отклика 1 мс GtG такая панель должна быть полезна в динамичных соревновательных играх, где важны скорость реакции и чёткость картинки в движении. Монитор также поддерживает AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует частоту обновления экрана с видеокартой и помогает снизить разрывы изображения.

Разрешение составляет 1920×1080 пикселей. Для 24,5-дюймового игрового монитора такой выбор выглядит прагматично: Full HD позволяет легче добиться высокого FPS и раскрыть частоту 320 Гц без чрезмерной нагрузки на видеокарту. При этом модель использует IPS-матрицу с углами обзора до 178 градусов.

Из характеристик также заявлены яркость до 250 кд/м², поддержка HDR10, два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъём для наушников и встроенные динамики мощностью 2×2 Вт. Для защиты глаз предусмотрены технологии Acer VisionCare, включая Flickerless и BlueLight Shield.

Acer Nitro VG250QF3 уже доступен в российской рознице и интернет-магазинах. Рекомендованная цена начинается от 18 770 рублей