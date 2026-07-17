«Яндекс» добавил карту наличия бензина на АЗС в «Карты» и «Навигатор»

«Яндекс» расширил доступ к карте с информацией о наличии топлива на заправках. Теперь данные о бензине и очередях на АЗС доступны не только в «Яндекс Заправках» и «Яндекс Go», но и в приложениях «Карты» и «Навигатор».

Карта находится в разделе «Заправки» и показывает актуальную информацию о наличии топлива на ближайших АЗС. Для определения данных «Яндекс» использует информацию из «Карт», сведения о заказах топлива в сервисе «Заправки», опросы водителей и собственные технологии анализа дорожной ситуации.

Кроме того, «Карты» и «Навигатор» начали предлагать маршруты с меньшим расходом топлива. Такие пути могут занимать больше времени, но помогают экономить бензин за счёт меньшего количества остановок, светофоров и более плавного движения.

Ранее аналогичные карты с информацией о наличии топлива появились у «2ГИС», «Сбера», «Т-Банка» и «Альфа-банка».