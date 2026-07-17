«Яндекс» добавил карту наличия бензина на АЗС в «Карты» и «Навигатор»
Новости

«Яндекс» добавил карту наличия бензина на АЗС в «Карты» и «Навигатор»

В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» появилась карта с информацией о наличии бензина на АЗС и очередях на заправках.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:18
«Яндекс» добавил карту наличия бензина на АЗС в «Карты» и «Навигатор»

«Яндекс» расширил доступ к карте с информацией о наличии топлива на заправках. Теперь данные о бензине и очередях на АЗС доступны не только в «Яндекс Заправках» и «Яндекс Go», но и в приложениях «Карты» и «Навигатор».

Карта находится в разделе «Заправки» и показывает актуальную информацию о наличии топлива на ближайших АЗС. Для определения данных «Яндекс» использует информацию из «Карт», сведения о заказах топлива в сервисе «Заправки», опросы водителей и собственные технологии анализа дорожной ситуации.

Кроме того, «Карты» и «Навигатор» начали предлагать маршруты с меньшим расходом топлива. Такие пути могут занимать больше времени, но помогают экономить бензин за счёт меньшего количества остановок, светофоров и более плавного движения.

Ранее аналогичные карты с информацией о наличии топлива появились у «2ГИС», «Сбера», «Т-Банка» и «Альфа-банка».

Обсудить

Главное по теме

Новости В Чите начали тестировать электронную очередь на АЗС через MAX

Власти региона запускают электронную очередь на АЗС.
Новости «2ГИС» начал показывать наличие бензина и очереди на АЗС Новости «Альфа-Банк» запустил карту с наличием бензина на АЗС

Похожие материалы

Автомобили В России стартовал предзаказ на электрокроссовер UMO 5 с Алисой

Новинка будет доступна в двух комплектациях по цене от 2,59 млн рублей с учётом субсидии.

 Алиса AI Яндекс: 6,8 млн пользователей владеют двумя и более Станциями

Число владельцев двух и более Яндекс Станций выросло в 1,5 раза.

 Россия «Сбер» запустил карту с наличием бензина на АЗС

Еще один сервис по отображению наличия топлива на АЗС.

 Алиса AI Алиса теперь может смотреть через умные камеры Яндекса

Умные IP-камеры Яндекса получили новые ИИ-функции.

Скидки и подборки

Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Последние новости

Детские часы HUAWEI с камерами и SOS-функцией поступили в продажу в России Xbox получил крупное обновление с 13 новыми функциями Vivaldi для Android получил настраиваемые иконки приложения и выбор просмотра PDF Побывавший на Луне флаг СССР продали за $102 тысячи «Очень странные дела» получили VHS-версию к десятилетию сериала Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Acer Aspire 7: универсальный ноутбук с дискретной RTX 3050 на борту

    Обзоры

  2. Бюджетник без тормозов: обзор iQOO Z11 Lite 5G

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 17T Pro: субфлагман с замашками флагмана

    Обзоры

  4. Первый взгляд на HONOR MagicPad 4: планшет, который хочет быть ноутбуком

    Обзоры

  5. Обзор HEALBE GoBe U: браслет для тех, кто устал считать калории вручную

    Обзоры

  6. Обзор Amazfit Bip Max: AMOLED на 3000 нит, GPS и до 20 дней работы за минимум денег

    Обзоры
Смотреть все обзоры