Apple готовит iPad mini с OLED-дисплеем и повышением цены
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Apple готовит iPad mini с OLED-дисплеем и повышением цены

Уже этой осенью компания представит крупнейшее обновление iPad mini за несколько лет, а затем аналогичные экраны получит iPad Air.
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Редакция The GEEK сегодня в 01:30
Apple готовит iPad mini с OLED-дисплеем и повышением цены

Apple готовит масштабное обновление линейки планшетов. Как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, уже в октябре компания может представить новое поколение iPad mini с OLED-дисплеем. Это станет первым серьёзным обновлением компактного планшета со времён редизайна 2021 года.

Переход на OLED, по данным Гурмана, приведёт и к очередному росту цены. В июне Apple уже повысила стоимость большинства своих устройств, включая актуальный iPad mini, который подорожал на $100. Тогда глава компании Тим Кук объяснил решение продолжающимся дефицитом чипов оперативной памяти. На этом фоне OLED-версия компактного планшета может оказаться ещё дороже.

На одном iPad mini обновления не закончатся. В начале 2027 года Apple, как утверждает Bloomberg, выпустит новое поколение базового iPad и iPad Air. Обычный iPad получит преимущественно обновлённый процессор без заметных изменений дизайна.

При этом iPad Air также со временем перейдёт на OLED-дисплей. Таким образом Apple продолжит постепенно переводить всю линейку планшетов на новую технологию экранов. Сейчас OLED-дисплеями оснащаются только модели iPad Pro.

Кроме того, весной 2027 года компания, по данным источника, планирует представить новые iPad Pro и обновлённый Apple Pencil.

Если информация подтвердится, OLED-дисплеи перестанут быть эксклюзивом флагманских планшетов Apple и впервые появятся в более доступных моделях iPad.

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