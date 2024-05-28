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СДЭК был взломан хакерами из группировки Head Mare

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Василиса Ларина сегодня в 11:09

Хакерская группировка Head Mare парализовала работу сервиса доставки СДЭК. По их словам, был запущен вирус-шифровальщик, который лишил компанию доступа к базе данных.

Хакеры сообщили, что системные администраторы СДЭК делали последний бэкап полгода назад и все последние данные утеряны безвозвратно. Кроме того, хакеры передали привет компании Bi.Zone, отвечающей за кибербезопасность СДЭК.

СДЭК обещала восстановить свою работу к 28 мая, но сегодня сообщила, что приостановили выдачу и приём отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.

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Источник:
The GEEK, СДЭК, X
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