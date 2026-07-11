Acer показала смартфон с дополнительным экраном как у Xiaomi 17 Pro
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Acer показала смартфон с дополнительным экраном как у Xiaomi 17 Pro

Мини-дисплей встроен в блок камер и позволяет просматривать уведомления, управлять музыкой и делать селфи на основную камеру.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:29
Acer показала смартфон с дополнительным экраном как у Xiaomi 17 Pro

Компания Acer представила смартфон Sospiro A15, главной особенностью которого стал дополнительный дисплей на задней панели. Он расположен рядом с основными камерами и внешне напоминает решение, которое ранее появилось в Xiaomi 17 Pro.

Мини-экран диагональю 1,88 дюйма позволяет просматривать уведомления, управлять воспроизведением музыки, а также использовать основную камеру для съёмки селфи.

Основной дисплей получил IPS-матрицу диагональю 6,67 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. За производительность отвечает бюджетный процессор Unisoc T615 без поддержки сетей 5G.

Смартфон оснащён 6 ГБ оперативной памяти с возможностью виртуального расширения, накопителем на 128 ГБ и слотом для карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ. Основная камера имеет разрешение 64 Мп, фронтальная — 16 Мп.

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Также в оснащение входят аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с зарядкой 18 Вт, NFC, Bluetooth 5.0, FM-радио, разъём для наушников 3,5 мм, USB-C, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и защита корпуса по стандарту IP64.

Стоимость Acer Sospiro A15 и сроки начала продаж производитель пока не раскрывает. Несмотря на необычный дизайн, технические характеристики устройства относятся к бюджетному сегменту.

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