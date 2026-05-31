Acer представила дешевую альтернативу Steam Deck за $180

Acer показала Nitro Blaze Link — компактную игровую консоль, которая работает не совсем как Steam Deck или ASUS ROG Ally.

Устройство не получило собственного мощного железа для запуска игр. Вместо этого Nitro Blaze Link подключается к игровому ноутбуку и стримит изображение по Wi-Fi, превращая ноутбук в своеобразный домашний игровой сервер.

Главная идея Acer — снизить стоимость портативного гейминга. Без отдельного процессора, видеокарты и сложной системы охлаждения цена устройства составила всего $180.

Фактически Nitro Blaze Link предлагает формат «Steam Link в виде полноценной консоли». Пользователь может продолжать играть в ПК-игры на диване или в другой комнате, не таская за собой тяжелый ноутбук.

Acer заявляет поддержку Wi-Fi 6 для уменьшения задержек и повышения стабильности соединения. Однако весь опыт напрямую зависит от качества домашней сети. Любые проблемы с роутером, перегруженный Wi-Fi или слабый сигнал будут влиять на картинку и отклик управления.

Пока Acer делает акцент прежде всего на ноутбуках Predator и Nitro, хотя компания не уточняет, будет ли устройство полноценно работать с другими ПК.

На фоне подорожания игровых портативных консолей Nitro Blaze Link выглядит попыткой предложить более доступный вариант для тех, у кого уже есть мощный игровой ноутбук, но нет желания покупать второй полноценный портативный ПК.