Apple повысила цены на iPhone в Японии до 11%
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Apple повысила цены на iPhone в Японии до 11%

Подорожание затронуло линейку iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17e и базовый iPhone 16.
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Редакция The GEEK сегодня в 13:39
Apple повысила цены на iPhone в Японии до 11%

Apple повысила цены на актуальные модели iPhone в Японии. В зависимости от устройства подорожание составило от 8 до 11%.

Новые цены выглядят следующим образом:

  • iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 214 800 иен вместо 194 800 иен;
  • iPhone 17 Pro 256 ГБ — 194 800 иен вместо 179 800 иен;
  • iPhone Air 256 ГБ — 177 800 иен вместо 159 800 иен;
  • iPhone 17e 256 ГБ — 107 800 иен вместо 99 800 иен;
  • iPhone 17 256 ГБ — 142 800 иен вместо 129 800 иен;
  • iPhone 16 128 ГБ — 124 800 иен вместо 114 800 иен.

Сильнее всего подорожал iPhone Air: его цена выросла на 18 тысяч иен, или примерно на 11%. iPhone 17 Pro прибавил 8%, а остальные модели — около 9–10%.

Apple не объяснила изменение цен. Вероятной причиной считается ослабление японской иены, которая в последние месяцы торгуется на минимальных уровнях за несколько десятилетий. Из-за этого выручка компании в пересчёте на доллары снижается, а локальные цены приходится корректировать.

Ранее Apple уже повысила стоимость части своей техники, включая Mac и iPad, на фоне роста цен на комплектующие. Тогда iPhone подорожание не затронуло.

Для российских покупателей это повышение тоже может иметь значение. Многие продавцы ввозят iPhone в страну по схеме параллельного импорта, в том числе из Японии. Если закупочные цены на японском рынке вырастут, это со временем может отразиться и на стоимости отдельных моделей в российской рознице.

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