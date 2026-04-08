Новинки охватывают широкий спектр задач: от профессионального использования и учёбы до просмотра контента и общения в социальных сетях.
Редакция The GEEK сегодня в 16:36
В России вышли новые планшеты Acer — Iconia X12, Iconia V12 и Iconia A8

В России начались продажи сразу трёх новых планшетов Acer — Iconia X12, Iconia V12 и Iconia A8. Они позиционируются как устройства для работы, учёбы, просмотра контента и общения в соцсетях.

Acer Iconia X12 предлагает 12,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2560×1600 и частотой обновления 60 Гц. За производительность отвечает чипсет MediaTek Helio G99, а автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч.

Планшет оснащён основной камерой на 13 Мп и фронтальной 5 Мп, портом USB-C, четырьмя динамиками, слотом для microSD, а также поддержкой стилуса и клавиатуры. Корпус выполнен из алюминиевого сплава.

Acer Iconia V12 отличается 11,97-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000×1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Внутри установлен тот же Helio G99 и аккумулятор на 8000 мА·ч. Устройство оснастили камерами на 8 Мп и 5 Мп, стереодинамиками и разъёмом для наушников 3,5 мм. Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, стилуса и microSD.

Компактный Acer Iconia A8 получил 8,68-дюймовый IPS-экран с разрешением 1340×800 пикселей и частотой 60 Гц. Он работает на процессоре Allwinner A537 и оснащён аккумулятором на 6000 мА·ч. Также заявлены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, камеры на 8 и 5 Мп, аудиоразъём 3,5 мм и слот для microSD.

Сравнение характеристик Acer Iconia X12, Iconia V12 и Iconia A8

Acer Iconia X12Acer Iconia V12Acer Iconia A8
Экран12.6”, AMOLED, 2560×1600 пикселей, 60 Гц11.97”, IPS, 2000×1200 пикселей, 90 Гц8.7”, IPS, 1340×800 пикселей, 60 Гц
ПроцессорMediaTek Helio G99Allwinner A537
Память8/256 ГБ4/128 ГБ
Аккумулятор8000 мАч6000 мАч
Камеры13 Мп — основная, 5 Мп — селфи8 Мп — основная, 5 Мп — селфи
ДополнительноUSB-C, четыре динамика, Wi-Fi, Bluetooth, microSD, стилус и клавиатураUSB-C, стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, microSD, 3,5-мм разъём для наушников, стилусUSB-C, стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, microSD, 3,5-мм разъём для наушников

Цены новинок в России:

  • Acer Iconia A8 (4/128 ГБ) — от 11 999 рублей;
  • Acer Iconia V12 (8/256 ГБ) — от 19 899 рублей;
  • Acer Iconia X12 (8/256 ГБ) — от 25 799 рублей.
