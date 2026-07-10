Первый взгляд на HONOR MagicPad 4: планшет, который хочет быть ноутбуком
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Обзоры

Первый взгляд на HONOR MagicPad 4: планшет, который хочет быть ноутбуком

Смотрю, получается ли из планшета ноутбук или только его подобие.

Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 14:35

Ко мне приехал MagicPad 4. Пока я только распаковал его, прицепил клавиатуру и повертел в руках, так что без больших выводов. Делюсь тем, что бросилось в глаза сразу.

Толщина (4,8 мм!), точнее её отсутствие, и есть главное первое впечатление. В руках это буквально металлическая пластина с экраном. Весит немного, собран плотно, блок камер выступает на пару миллиметров. Из тех штук, которые приятно просто держать в руке.

HONOR MagicPad 4
HONOR MagicPad 4
HONOR MagicPad 4

В комплекте клавиатура с тачпадом и стилус. Цепляется на магниты, щёлк, и планшет притворяется ноутбуком. Приятная мелочь: докупать ничего не надо, тогда как Apple за одну только клавиатуру для iPad Pro просит под 300 долларов.

Притворяется, правда, не до конца. Полноценно работать на такой конструкции я бы не стал: на коленях она разъезжается, а про «полежать с ней на диване» можно забыть. Зато поставить на стол и быстро ответить в мессенджере, набросать письмо или что-то загуглить, не залапав экран, клавиатура помогает отлично.

HONOR MagicPad 4

Самое любопытное пока режим ПК. Нажимаешь кнопку, и интерфейс становится почти компьютерным: приложения открываются окнами, их можно двигать по экрану и менять размер.

HONOR MagicPad 4
HONOR MagicPad 4

Настоящим ноутбуком планшет от этого не становится, под капотом всё тот же Android и мобильные приложения. Но держать рядом браузер, мессенджер и файлы, а не скакать между ними на весь экран, оказалось неожиданно удобно.

HONOR MagicPad 4

Экран яркий и сочный, тут вопросов нет. AMOLED-матрица с разрешением 3000×1920 и частотой до 165 Гц, картинка плотная, а прокрутка гладкая до неприличия. Вопрос один: экран глянцевый. После матовых планшетов свои отражения ловишь даже при обычном комнатном свете, и первое время это отвлекает.

Пока HONOR MagicPad 4 остаётся для меня планшетом, а не заменой ноутбуку. Тонким, лёгким, с клавиатурой под короткие задачи и симпатичным подобием десктопа, когда нужно открыть пару приложений разом.

HONOR MagicPad 4 цена

Стоит всё это удовольствие 99 999 рублей, так что вопрос «а надо ли доплачивать за режим ПК и клавиатуру» здесь совсем не праздный. За месяц с планшетом я на него отвечу, тогда и вернусь с полноценным обзором.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу о технологиях, сервисах, гаджетах и том, как они меняют повседневную жизнь. Веду Telegram-канал @bdgeek

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