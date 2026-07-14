В России появились недорогие realme P4 с ярким дизайном и батареями до 8000 мА·ч
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В России появились недорогие realme P4 с ярким дизайном и батареями до 8000 мА·ч

Все три модели получили экраны с частотой 120 Гц, крупные аккумуляторы и защиту корпуса.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:00
В России появились недорогие realme P4 с ярким дизайном и батареями до 8000 мА·ч

Бренд realme представил в России смартфоны P4, P4x и P4 Lite. Модели относятся к бюджетному сегменту и делают ставку на автономность: ёмкость аккумуляторов составляет от 7000 до 8000 мА·ч.

Старший realme P4 получил 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит. За производительность отвечает Snapdragon 685, объём оперативной памяти составляет 6 или 8 ГБ, накопителя — 128 или 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора — 7000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 45 Вт. Основная камера имеет разрешение 50 Мп.

Базовый realme P4x оснащён 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с частотой 120 Гц, процессором Unisoc T7250 и аккумулятором на 8000 мА·ч. Зарядка также работает на мощности до 45 Вт. Смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 или 256 ГБ и основную камеру на 50 Мп.

Самый доступный P4 Lite получил аналогичный IPS-экран, тот же процессор Unisoc T7250 и батарею на 7000 мА·ч. При этом мощность зарядки ограничена 15 Вт, а разрешение основной камеры составляет 8 Мп.

Все три модели поддерживают карты памяти microSD, работают только в сетях 4G и используют realme UI на базе Android 16. В P4 и P4x предусмотрен световой индикатор на задней панели, который реагирует на уведомления, звонки и музыку.

Корпус realme P4 защищён по стандарту IP69K, P4x и P4 Lite — по IP64. Производитель также заявляет соответствие стандарту MIL-STD 810H, однако он означает прохождение отдельных лабораторных испытаний и не делает смартфоны неуязвимыми к падениям.

Цены в России:

  • realme P4 6/128 ГБ — 16 999 рублей, на старте 15 499 рублей;
  • realme P4 8/256 ГБ — 20 999 рублей, на старте 18 999 рублей;
  • realme P4x 4/128 ГБ — 14 999 рублей;
  • realme P4x 4/256 ГБ — 16 999 рублей;
  • realme P4 Lite 4/64 ГБ — 11 000 рублей;
  • realme P4 Lite 4/128 ГБ — 13 999 рублей.

Продажи серии realme P4 начались 14 июля на российских маркетплейсах и в «Ситилинке».

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