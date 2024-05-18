Завершился турнира «Кубок Синергии» по игре «Мир танков»

В кинотеатре «Октябрь» прошел финал турнира «Кубок Синергии» по игре «Мир танков», организованный при поддержке компании «Леста Игры». В решающем LAN-финале встретились одни из лучших команд – Beyond и Enemy. Победу одержала команда Enemy, завершив серию из 11 матчей со счетом 7:4. В награду победители получили 550 000 рублей из общего призового фонда в 1 000 000 рублей и грант на обучение на факультете киберспорта Университета «Синергия» стоимостью 10 000 000 рублей.

Команда Alfa, несмотря на статус «темной лошадки» турнира, показала отличную игру, выиграв два матча у Enemy в полуфинале.

Турнир был организован факультетом игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» совместно с Федерацией компьютерного спорта России, при поддержке проекта «Мир танков» компании «Леста Игры» и киберспортивного медиаагентства E Terra Media. Во время перерывов между матчами зрителей радовали лекции от экспертов игровой индустрии, лазерное шоу и косплей-шоу. Лучший косплей по результатам голосования зрителей представила Ками с образом Vi из League of Legends.