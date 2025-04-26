Генпрокуратура требует запретить деятельность владельца «Мира танков»

Генеральная прокуратура России обратилась в Таганский суд Москвы с требованием запретить деятельность объединения, состоящего из владельца компании «Леста» Малика Хатажаева и собственника Wargaming.net Виктора Кислого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Ведомство обвиняет их в экстремистской деятельности.

Генпрокуратура также требует передать 100% долей в уставном капитале ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва» в собственность государства.

Ранее Таганский суд наложил арест на три основных юрлица «Леста Игры» — разработчика локализованных версий игр World of Tanks и World of Warships (в России — «Мир танков» и «Мир кораблей»). В ответ компания заявила, что работает в штатном режиме и соблюдает законодательство России и Белоруссии.

«Леста Игры» ранее была частью Wargaming, но в 2022 году после ухода кипрской компании с российского и белорусского рынков стала независимой. В 2024 году группа компаний сообщала о рекордной выручке в 35 млрд рублей и чистой прибыли в 16 млрд рублей.