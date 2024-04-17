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В Москве пройдёт LAN-финал турнира по «Миру танков» с призовым фондом более 17 млн. рублей

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Алексей Авдеев сегодня в 18:37

Крупнейший киберспортивный турнир «Пламя судьбы» в игре «Мир танков» пройдёт в Москве в формате офлайн-финала 20–21 апреля. Трансляция турнира будет доступна на всех официальных площадках игры. Призовой фонд формируется за счёт продаж пакетов со стилями, которые покупают игроки.

Группа компаний Lesta Games объявила о проведении крупнейшего турнира «Легендарная семёрка: Пламя судьбы» с динамическим призовым фондом, превышающим 17 миллионов рублей. Система формирования призового фонда не изменилась: он пополняется с каждой продажей пакетов со стилями «Пламя судьбы», «Голос пустыни», «Лунная роза» и «Новый рассвет».

Более 270 команд прошли отбор и только четыре сильнейшие получили путёвку на LAN-финал, где будет разыгран призовой фонд. Зрители трансляции смогут получить уникальную медаль и игровое имущество, а игроки, пополнившие призовой фонд, — розыгрыши игровых компьютеров и золота.

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Источник:
The GEEK, Lesta Games
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