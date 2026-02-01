Рабочие промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на февраль 2026 | The GEEK
Промокоды

Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на февраль 2026

Актуальные промокоды на полихромы и другие ценные ресурсы.

Редакция The GEEK сегодня в 19:00

Zenless Zone Zero (ZZZ) — популярная ролевая игра в жанре городского фэнтези от HoYoverse. В феврале 2026 года игроки могут активировать рабочие промокоды и получить в Зенлес Зоне Зиро полихромы, источники питания амплификатора и другие ценные ресурсы.

Промокоды Zenless Zone Zero на февраль 2026

  • ZZZ26DELUSION — 60 полихромов
  • DREAMINGANGEL — 300 полихромов, 30 000 денни, 2 журнала эксперта, 3 энергомодуля амплификатора
  • ZZZANGELS — 60 полихромов
  • ZZZ2026 — денни, энергомодули амплификатора, журналы эксперта
  • ShunguangWinterGift — 30 полихромов
  • ZHAOISFREE — 50 полихромов
  • ZZZ25VOIDHUNTERRISES — 60 полихромов
  • VRELEASE25 — 100 полихромов
  • VOIDHUNTER1230
  • DIALYN1125 — 60 полихромов
  • ZZZ24KRAMPUS — 60 полихромов
  • ZENLESSGIFT — 50 полихромов, 2 журнала специалиста, 3 источника питания амплификатора, 1 алгоритмический модуль банбу

Важно: промокоды в ZZZ могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из вышеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Куда вводить промокоды в Zenless Zone Zero

Через официальный сайт:

  1. Откройте страницу для ввода промокодов.
  2. Авторизуйтесь в аккаунте HoYoverse.
  3. Выберите игровой сервер и проверьте ник персонажа.
  4. Вставьте промокод без лишних символов.
  5. Заберите награды из внутриигровой почты.

В игре (на смартфоне, ПК или консоли):

  1. Откройте главное меню и перейдите в раздел «Больше».
  2. Выберите пункт «Промокод» и ведите/вставьте код.
  3. Нажмите «Обменять».
  4. Откройте почту и заберите вознаграждение.

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Zenless Zone Zero!

id·216001·20260201_1923
