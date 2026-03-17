DLSS 5 от Nvidia раскритиковали: игроки сравнили технологию с ИИ-фильтром

Nvidia представила технологию DLSS 5 на конференции GTC 2026, однако первая демонстрация вызвала неоднозначную реакцию среди игроков. Пользователи обратили внимание на то, что нейронный рендеринг заметно меняет внешний вид сцен и персонажей.

По словам Nvidia, DLSS 5 использует ИИ для улучшения освещения и детализации в реальном времени. Технология должна делать изображение более фотореалистичным, сохраняя производительность.

Однако ролик с демонстрацией на YouTube получил значительно больше негативных оценок, чем положительных — около 48 тысяч дизлайков против 11 тысяч лайков.

Основные претензии пользователей связаны с тем, как DLSS 5 изменяет внешний вид персонажей. В частности, зрители отметили, что героиня Resident Evil Requiem выглядит иначе — с более выраженными чертами лица, что напоминает работу ИИ-фильтров.

В комментариях многие пользователи заявили, что технология нарушает художественный стиль игр. Некоторые сравнили результат с автоматической «обработкой» изображения, а не с улучшением графики.

В Nvidia ответили, что DLSS 5 предоставляет разработчикам полный контроль над визуальными эффектами, позволяя сохранять оригинальную эстетику проектов.

Ожидается, что технология станет доступна осенью 2026 года. Среди первых игр с поддержкой заявлены Resident Evil Requiem, Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Assassin’s Creed Shadows, Hogwarts Legacy, Delta Force и Naraka: Bladepoint.