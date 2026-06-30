Sony намекнула на высокую цену будущей PlayStation 6

Sony может отказаться от привычной для рынка стратегии, при которой консоль на старте продаётся с минимальной маржой или даже в убыток, а деньги затем возвращаются за счёт игр, подписок и сервисов. В ответах на вопросы инвесторов компания заявила, что не собирается продавать игровое железо со значительными потерями.

В Sony объяснили, что рост стоимости компонентов невозможно полностью брать на себя. Компания уже повышала цены на PlayStation за пределами Японии, но, по её оценке, спрос остаётся на плановом уровне и заметного падения интереса покупателей нет.

Такой подход может напрямую повлиять на цену будущей PlayStation 6. Sony пока не называла стоимость следующей консоли и не раскрывала дату её выхода, но дала понять, что каждое устройство должно оставаться частью прибыльной экосистемы, а не продаваться как убыточный способ привлечь игроков.

Для покупателей это означает, что новая PlayStation, скорее всего, не будет дешёвой. Особенно на фоне роста цен на память, накопители и другие компоненты, которые уже давят на рынок потребительской электроники.