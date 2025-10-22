Сбои в работе FaceTime начались в России

Российские пользователи приложения FaceTime от компании Apple сообщают о массовых сбоях в работе сервиса. Проблемы начали фиксироваться с 18 октября.

Большая часть жалоб касаются невозможности установить соединение, задержки во время звонков и сброса вызовов при стабильном интернет-соединении. Сложности наблюдаются как при использовании мобильного интернета, так и при подключении к домашним сетям.

В начале сентября в Госдуме заявили, что FaceTime якобы используется мошенниками, а сквозное шифрование мешает расследованиям.

Тем временем Роскомнадзор подтвердил начало частичной блокировки мессенджеров WhatsApp и Telegram. Сначала перебои наблюдались у жителей южных регионов России, однако теперь затронуты и другие субъекты.