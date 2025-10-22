Сбои в работе FaceTime начались в России | The GEEK
close
Новости

Сбои в работе FaceTime начались в России

С каждым днем их количество увеличивается.
facetime

Российские пользователи приложения FaceTime от компании Apple сообщают о массовых сбоях в работе сервиса. Проблемы начали фиксироваться с 18 октября.

Большая часть жалоб касаются невозможности установить соединение, задержки во время звонков и сброса вызовов при стабильном интернет-соединении. Сложности наблюдаются как при использовании мобильного интернета, так и при подключении к домашним сетям.

В начале сентября в Госдуме заявили, что FaceTime якобы используется мошенниками, а сквозное шифрование мешает расследованиям.

Тем временем Роскомнадзор подтвердил начало частичной блокировки мессенджеров WhatsApp и Telegram. Сначала перебои наблюдались у жителей южных регионов России, однако теперь затронуты и другие субъекты.

id·213131·20251022_1952
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
РКН начал ограничивать работу Telegram и WhatsApp в России
Депутат Свинцов заявил, что россияне скоро смогут заходить в интернет только по идентификатору
Банки создают «второй Мир»: в России появится новая платёжная система без карт и терминалов
Лимиты на количество банковских карт в России введут с декабря
МТС Банк показал SIM-карту со встроенным NFC. Оплачивать покупки можно даже с кнопочного телефона
Ограничить возврат товаров на Ozon и Wildberries могут в России
В Госдуме сообщили о росте мошенничества через FaceTime после блокировки звонков в мессенджерах
С 1 сентября айфоны с недостатком: что происходит?
iPhone и другие смартфоны можно будет вернуть без RuStore
«Почта России» добавила возможность получать посылки по QR-коду без интернета

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  2. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  3. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  4. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  6. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры
Смотреть все обзоры