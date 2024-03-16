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PlayStation 5 Pro может выйти в конце 2024 года

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Валентин Снежин сегодня в 10:44

Согласно информации профильного портала Insider Gaming, улучшенная PlayStation 5 с приставкой «Pro» будет значительно превосходить базовую PS5. Согласно инсайдерам, PS5 Pro получит апскейлинг нейросетями — PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling), поддержку разрешения 8К и ускоренный рейтрейсинг.

Кроме того, внутренние студии уже получили девкиты, а сторонние разработчики начнут получать устройства с весны этого года. Естественно, дизайн устройства будет другим, а вот его характеристики останутся без изменений.

PlayStation 5 Pro может выйти в конце 2024 года
Девкит PS5
PlayStation 5 Pro может выйти в конце 2024 года
Девкит PS5
PlayStation 5 Pro может выйти в конце 2024 года
Девкит PS5

Sony собирается выпустить PS5 Pro в конце 2024 года, прямо перед новогодними праздниками. Однако релиз может отложиться из-за недостаточного количества эксклюзивов для консоли.

Стоимость и дизайн остаются неизвестными.

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Источник:
The GEEK, Insider Gaming
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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tempmail

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