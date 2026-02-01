Промокоды для Black Russia на февраль 2026

Black Russia — одна из самых популярных мобильных онлайн-игр в жанре RP. Проект создан на движке GTA: San Andreas и предлагает игрокам виртуальную жизнь в современной России. Здесь можно выбрать любой путь — от криминального авторитета и гонщика до бизнесмена или сотрудника полиции. Игра сочетает атмосферу «лихих 90-х», уличную культуру и активное социальное взаимодействие между игроками.
Чтобы сделать игру интереснее, разработчики регулярно выпускают специальные промокоды. Они позволяют получить разные бонусы: деньги, опыт, автомобили, уникальные скины и другие полезные предметы. Публикуем рабочие промокоды в Блэк Раша на февраль 2026 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.
Рабочие промокоды Black Russia на февраль 2026 года
- #LBVY — Bentley Mulliner Bacalar на 6 часов
- #KNBT — Bugatti La Noire на 6 ч. и VIP Gold на 3 часа
- #ADGV
- #LWWN — Porsche Panamera S на 6 часов
- #WHSPR — 15 000 рублей, BMW M5 F90 на 3 часа и Vip Gold на 2 часа
- #BQZF — Audi RS6 C7 Рестайлинг на 6 часов
- #TRVF — BMW M3 E36 на 6 часов и VIP Gold на 3 часа
- #KDTR — Lamborghini Aventador S на 6 часов и VIP Gold на 3 часа
- #NKLS — Mercedes-Benz CLS63 AMG на 6 часов и VIP Gold на 3 часа
- #BCASE192 — бесплатный кейс
- #MHRD — Mercedes-Benz GT63s на 6 часов и VIP Gold на 3 часа
- #brblitz — 30 000 рублей, VIP Platinum на 2 часа, аксессуар «Рюкзак танкиста» на 12 часов, аксессуар «Баскетбольный рюкзак» навсегда
- #LVP — VIP Gold на 2 часа, Boomer 5 F90 на 6 часов
- #FMBD — Lamborghini Aventador S на 3 часа и VIP Gold на 1 час
- #BR14 — Lamborghini Gallardo на 6 часов, аксессуары Шар и Очки-сердечки на 12 часов, VIP Gold на 3 часа
- #SFVM — 30 000 рублей, Dodge Viper GTC на 3 часа, VIP Platinum на час
- #LGNBR — статус VIP Gold на 2 часа, Nissan GT-R R35 на 6 часов
- #FPSBR — VIP Gold на 1 час, Audi R8 V10 на 3 часа
- #BRAMR — VIP Gold на 3 часа, Ferrari 488 GTB на 6 часов
- #JNRSA — BMW M3 E36 на 3 часа, скин №12293 на 3 часа
- #YANBR — Bugatti La Noire на 3 часа, скин №24 на 3 часа
- #BRJNZ — автомобиль
- #NYBR25 — Bugatti Divo на 6 часов, VIP Gold на 1 час
- #upd — скин №203 на 1 час
- #vkbr — Boomer 4 Кабриолет на 2 дня, скин №270 на 4 дня
- #friday13 — скины №208, №262 и №207 на 2 часа каждый, Raesr Tachyon 2019 на 2 часа
- #shark — GT63s на 3 часа
- #ytbr — BMW X6M F16 на 3 часа
- #YANJNR — Lamborghini Aventador S на 3 часа, VIP Gold на 1 час
- #creep — GAZ 2402 Halloween на 7 часов, облики №5370 и №5367 на 15 часов каждый, VIP Gold на 15 часов, автомобиль Lotus Exige Halloween на 7 часов, облик 5323 на 5 часов
- #fear — аксессуар «Черная маска дьявола» на 108 часов
- #freddy — аксессуар «Оранжевая маска тыквы» на 5 дней
- #inbr — Mercedes-Benz G65 AMG на 1 час
- #BRLV — VIP Gold на 1 час, Bentley Mulliner Bacalar на 3 часа
- #DCMBR — VIP Gold на 1 час, Nissan GT-R R35 на 3 часа
- #maslennikov — скин 6871 на 7 дней, BMW M5 F90 на 12 часов
- #PLMBR — VIP Gold на 1 час, Chevrolet Camaro ZL1 на 3 часа
- #dimk — 15 000 рублей, скин №283 на 12 часов, аксессуар «Шарик» на 12 часов, Amber 12 часов
- #BRVK — VAZ 1111 на 12 часов
- #donny — 15 000 рублей, Rolls-Royce Cullinan на 12 часов, скин №200 на 12 часов, аксессуар «Рюкзак Скуби» на 12 часов, VIP Gold на 1 час
- #BRLVU — VIP Gold на 6 часов, Bugatti Chiron на 12 часов, 5 000 рублей
- #NGDBR — VIP Gold на 3 часа, Lamborghini Urus на 12 часов
- #shield — GAZ 69 на 24 часа, скин №22 на 24 часа, скин №23 на день, аксессуар «Щит» на 12 часов, VIP Gold на 12 часов
- #topkin — 120 000 рублей, Lamborghini Huracan на 12 часов, скин №89 на 12 часов, VIP Gold на 12 часов
- #DEV — «Четырка» на 8 часов
- #SCOOBY — V Minibus Halloween на 6 часов
- #clown23 — VIP Gold на 12 часов, Boomer F6 на 6 часов, аксессуар «Лицо тролля с париком», аксессуар «Инопланетянин с париком» на 6 часов, аксессуар «Шарик» на 6 часов
- #BROCT — VIP Gold на 3 часа, Bugatti Divo на 6 часов
- #MATIZZZ — Daewoo Matiz на 3 часа
- #enzodr — BMW M3 E36 на 12 часов, купон x2 на 12 часов, VIP Platinum на 3 часа
- #fpbr — 488 pizza на 3 часа, VIP Gold на 1 час
- #LOCBR — VIP Gold на 1 час, Bugatti La Noire на 3 часа
- #start — автомобиль W124 на 3 часа
Как активировать промокоды в Black Russia
Активировать промокоды в игре Black Russia можно всего за несколько шагов:
- Откройте игровое меню — нажмите на значок с тремя полосками в правом верхнем углу экрана.
- Перейдите в раздел «Промокод».
- Нажмите кнопку «Активировать промокод».
- Введите код вручную, обязательно включая символ #, и нажмите «Ввести».
- Если код введён правильно, награда автоматически появится в инвентаре или в разделе «Забрать призы».
Комментарии в Телеграм