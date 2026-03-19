Землю накроет сильнейшая магнитная буря за два месяца 

19 марта ожидается начало магнитной бури, которая, по текущим оценкам, может стать самой сильной за последние два месяца. Для сравнения, в середине января фиксировалось событие уровня G4, одно из наиболее мощных в геомагнитной шкале.

Причиной стали сразу несколько выбросов плазмы на Солнце, произошедших в начале недели, а также влияние корональных дыр, обращённых в сторону Земли. Их совокупный эффект усиливает геомагнитные возмущения.

Прогнозы за последние сутки неоднократно пересматривались и каждый раз в сторону усиления. Сейчас специалисты ожидают, что буря продлится около шести дней — примерно до 24 марта.

Наиболее сильные воздействия прогнозируются с 19 по 21 марта, когда до Земли дойдут два крупных выброса плазмы. После этого геомагнитная активность снизится, но полностью не исчезнет.

Из-за сложной природы процессов точное время пиков предсказать сложно. Предполагается, что часть из них придётся на вечерние и ночные часы.

При такой интенсивности возрастает вероятность появления полярных сияний на более низких широтах — вплоть до 50–55 градусов. Первые проявления могут быть заметны уже в ближайшую ночь.