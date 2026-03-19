Землю накроет сильнейшая магнитная буря за два месяца  | The GEEK
Новости

Землю накроет сильнейшая магнитная буря за два месяца 

19 марта начнётся магнитная буря, которая может стать самой мощной с января.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:18

19 марта ожидается начало магнитной бури, которая, по текущим оценкам, может стать самой сильной за последние два месяца. Для сравнения, в середине января фиксировалось событие уровня G4, одно из наиболее мощных в геомагнитной шкале.

Причиной стали сразу несколько выбросов плазмы на Солнце, произошедших в начале недели, а также влияние корональных дыр, обращённых в сторону Земли. Их совокупный эффект усиливает геомагнитные возмущения.

Прогнозы за последние сутки неоднократно пересматривались и каждый раз в сторону усиления. Сейчас специалисты ожидают, что буря продлится около шести дней — примерно до 24 марта.

Наиболее сильные воздействия прогнозируются с 19 по 21 марта, когда до Земли дойдут два крупных выброса плазмы. После этого геомагнитная активность снизится, но полностью не исчезнет.

Из-за сложной природы процессов точное время пиков предсказать сложно. Предполагается, что часть из них придётся на вечерние и ночные часы.

При такой интенсивности возрастает вероятность появления полярных сияний на более низких широтах — вплоть до 50–55 градусов. Первые проявления могут быть заметны уже в ближайшую ночь.

id·222092·20260319_0918
Читайте также
Землю накроет магнитная буря уровня G3 уже 19 марта
Космос

Землю накроет магнитная буря уровня G3 уже 19 марта

Пик ожидается в ранние часы и продлится около 10 часов.
Колонизация Марса оказалась почти невозможной
Космос

Колонизация Марса оказалась почти невозможной

Учёные всё посчитали.
«Гость» из космоса: метеорит пробил крышу и рухнул в спальню жилого дома
Космос

«Гость» из космоса: метеорит пробил крышу и рухнул в спальню жилого дома

Жители немецкого Кобленца получили неожиданного «гостя» из космоса.
Илон Маск: Neuralink начнёт возвращать зрение уже через полгода
Neuralink

Илон Маск: Neuralink начнёт возвращать зрение уже через полгода

Илон Маск заявил, что Neuralink может начать установку первых имплантов для восстановления зрения уже в течение 6–12 месяцев.
Ещё по теме
Учёные обнаружили неожиданный эффект ИИ: люди начинают думать одинаково

Учёные обнаружили неожиданный эффект ИИ: люди начинают думать одинаково
Сколько можно играть в видеоигры без вреда для здоровья? Учёные дали чёткий ответ

Сколько можно играть в видеоигры без вреда для здоровья? Учёные дали чёткий ответ
«Микропластик в мозге» треснул: громкие исследования начали разваливаться

«Микропластик в мозге» треснул: громкие исследования начали разваливаться
Первый отель откроют на Луне к 2032 году

Первый отель откроют на Луне к 2032 году
Учёные нашли способ сделать OLED-экраны ярче без удара по батарее

Учёные нашли способ сделать OLED-экраны ярче без удара по батарее
Подборка самых впечатляющих фотографий космоса за 2025 год

Подборка самых впечатляющих фотографий космоса за 2025 год
Яндекс создал ИИ-инструмент для исследований работы мозга и стресса

Яндекс создал ИИ-инструмент для исследований работы мозга и стресса
Смерти от старости не существует. Учёные объяснили, что ломается в организме и как гаджеты видят риски

Смерти от старости не существует. Учёные объяснили, что ломается в организме и как гаджеты видят риски
NASA потеряла связь с марсианским зондом после 10 лет работы

NASA потеряла связь с марсианским зондом после 10 лет работы
Крыс научили играть в DOOM и стрелять по врагам

Крыс научили играть в DOOM и стрелять по врагам
Создана первая детальная 3D-карта всех зданий на Земле

Создана первая детальная 3D-карта всех зданий на Земле
Приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS снижает яркость

Приближающаяся к Земле комета 3I/ATLAS снижает яркость
Марсоход Perseverance мог записать первые «молнии» на Марсе

Марсоход Perseverance мог записать первые «молнии» на Марсе
«Добро пожаловать, господа пришельцы»: 3I/ATLAS приближается к Земле

«Добро пожаловать, господа пришельцы»: 3I/ATLAS приближается к Земле

Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  2. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  3. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  4. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры
Смотреть все обзоры