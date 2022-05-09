ZTE представила полноэкранный смартфон Axon 40 Ultra

Компания ZTE официально представила линейку смартфонов Axon 40. Основным флагманом серии стал Axon 40 Ultra с 6,8″ 10-битным AMOLED-экраном и минимальными рамками в 0,6 мм. За работу устройства отвечает топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и графический процессор Adreno 730.

Главной особенностью смартфона стал экран без каких-либо вырезов для фронтальной камеры. Под сам экран спрятана камера на 16 Мп с размером каждого пикселя 2,24 мкм (биннинг 4-в-1). В ZTE заявляют, что используют специальную матрицу в области месторасположения селфи-модуля и технологию независимого пикселя, которая автономно управляем каждым пикселем.

Сзади разместилось три модуля с разрешением 64-Мп в каждый. Все модули поддерживают автофокус и способны записывать 8K-видео. Основная и широкоугольная камера реализована в сенсоре Sony IMX787, первый обладает диафрагмой f/1,6, а второй оснащается поддержкой макросъёмки. Ко всему этому идёт модуль-перископ с 5,7-кратным оптическим зумом.

Смартфон буквально «напичкан» различными технологиями. Кроме мощного процессор, новинка оснащается NFC-модулем, ИК-портом для управления бытовой техники и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 80-Вт. Ко всему этому стоит отметить тонкий корпус в 8,41 мм и вес 204 г.

Продажи ZTE Axon 40 Ultra начнутся в Китае с 13 мая по ценам: 4998, 5298, 5798 и 7298 юаней за конфигурации 8/256, 12/256, 12/512 и 16/1024 ГБ.

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