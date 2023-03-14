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Желтый iPhone 14 уже можно предзаказать в России

Сегодня Apple начала мировые продажи iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете. Цвет на любителя, но несомненно, что такой яркий окрас будет пользоваться спросом. В техническом плане перед нами всё тот же знакомый iPhone 14.

Несмотря на различные санкции, новый смартфон появится в России. Например, М.Видео уже принимает предзаказы на желтый iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

Стоимость iPhone в России начинается от 89 тысяч рублей, а доставить обещают до 14 апреля 2023 года.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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